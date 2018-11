L’Ajuntament renova el conveni de col·laboració per a Projecte RIU

Print This Post

Hui ha tingut lloc la signatura de la renovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira i l’entitat FISABIO (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitaria i Biomèdica de la Comunitat Valenciana) per a portar a terme el Projecte RIU.

Un projecte que des dels seus inicis, en 2011, ha treballat per millorar l’accés als serveis i programes de salut al barri de l’Alquerieta.

A l’acte ha assistit Diego Gómez, alcalde d’Alzira, Marina Mir, regidora de Servicis Públics, i el director gerent de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), José Antonio Manrique.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha manifestat als representants de FISABIO: “Volem seguir sent participants d’iniciatives com esta, i això implica seguir estudiant com millorar la col·laboració en el projecte”.

L’enfocament d’equitat i la reducció de desigualtats socials en salut és transversal en la formació i en el disseny de les accions, fent una especial èmfasi en els eixos de gènere i diversitat cultural en totes les àrees del projecte i treballant l’accés igualitari als serveis de salut i els programes de prevenció de violència de gènere.

Una vegada ha tingut lloc la renovació del conveni es portarà a terme la selecció dels agents de salut i la seua formació. Es tracta d’una part imprescindible per al bon funcionament d’esta iniciativa, ja que faciliten que l’Ajuntament puga arribar a una major part de la població.

Marina Mir, responsable de la Regidoria de Servicis Socials, ha manifestat que des del Centre de Participació Ciutadana es treballa en este projecte amb la finalitat de reduir les desigualtats en un sector concret de la nostra ciutat.

El director Gerent de FISABIO s’ha mostrat satisfet pel fet de continuar amb esta col·laboració i ha destacat que cal seguir treballant de manera conjunta per a aconseguir resultats i poder reduir les desigualtats socials en matèria de salut alimentària, exercici físic, salut materno-infantil, sexual, prevenció d’embarassos no desitjats, malalties de transmissió genital, envelliment actiu…

Projecte RIU

RIU és un exemple de la col·laboració entre diferents entitats, impulsat per l’Ajuntament d’Alzira (a través del Centre de Participació Ciutadana), el Centre de Salut Pública d’Alzira (pertanyent a la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) i l’Àrea de Desigualtats en Salut de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), amb la col·laboració d’assistència sanitària del Departament de Salut de la Ribera.

Este projecte es basa en una metodologia d’investigació participativa, que se centra a formar agents de salut de base comunitària per a la promoció de la salut.

Projecte RIU és un conveni que se celebra des de 2011 i busca promoure les autocures en salut i facilitar i millorar l’accés i la utilització dels servicis i programes de salut en el barri de l’Alquerieta d’Alzira.