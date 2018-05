L’Ajuntament de Sueca convoca les beques formatives del programa “La Dipu et Beca”

Connect on Linked in

El termini per a presentar les instàncies finalitza el divendres dia 1 de juny

Sueca, 23/05/2018.L’Ajuntament de Sueca s’ha adherit un any més al programa la Dipu et Beca impulsat per la Diputació de València. En esta edició, en total es beneficiaran 22 estudiants universitaris o de formació professional durant els mesos de juliol i agost. Els candidats hauran de ser majors d’edat i estar matriculats en universitats o centres adscrits públics, o de cicles formatius.ç

El consistori suecà se suma novament al programa amb l’objectiu de contribuir a la formació dels estudiants del municipi en l’àmbit local, a través de l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs.

Segons consta a les bases reguladores de la concessió d’estes beques, el consistori oferirà un total de 22 beques. En concret, els aspirants hauran d’estar cursant els següents estudis per poder optar a cobrir les places ofertades:

Així s’ha previst una beca per a l’àrea de Noves Tecnologies/Informàtica, per al que es requereix un estudiant de Formació Professional Grau Superior: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa/ Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma/ Desenvolupament d’Aplicacions Web; Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació/ Enginyeria Informàtica; o bé, estar cursant màster universitari, més tindre alguna de les titulacions de Grau mencionades.

També es dedicaran cinc places per a la Tourist Info/ CIJ Turisme, a les que poden optar alumnes de Formació Professional Grau Superior: Tècnic Superior Guia, Informació i Assistències Turístiques/ Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics/ Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments; Grau en: Turisme/ Estudis Anglesos/ Traducció i Mediació Interlingüística/ Història de l’Art/ Periodisme/ Comunicació Audiovisual; o estar cursant Màster universitari, més alguna de les titulacions de Grau esmentades.

Set estudiants de Formació Professional de Grau Superior: Administració i Finances/ Secretariat/ Assistència a la Direcció, es destinaran a diversos departaments municipals.

Altres cinc places s’han previst per a les Platges Adaptades del departament de Serveis Municipals. Es requereixen alumnes de Grau en Fisioteràpia/ Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport/ Infermeria; Màster universitari més alguna de les titulacions esmentades; Formació Professional de Grau Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives; Formació Professional de Grau Mitjà en Conducció d’Activitats Físic Esportives en el Medi Natural / Tècnic Cures Auxiliars d’Infermeria/ Tècnic en Emergències Sanitàries/ Tècnic Atenció a Persones en Situació de Dependència.

El departament de Serveis Municipals també requereix un estudiant de Grau en Enginyeria: Elèctrica/ Electrònica Industrial i Automàtica/ de l’Energia/ en Tecnologies Industrials/ d’Obres Públiques o estudiant de Màster universitari més alguna de les titulacions esmentades.

Enguany també, com a novetat, se seleccionaran tres candidats per a incorporar-se a noves àrees. Així, s’oferiran dos places per al departament de Protocol/Comunicació a les que podran optar estudiants de Grau en Periodisme; Grau en Comunicació Audiovisual; o Màster universitari més alguna de les titulacions de Grau mencionades. I també, alumnes de Grau en Treball Social; o de Màster universitari més la titulació esmentada, per a l’àrea d’Acció Social.

Els becaris hauran de realitzar 20 hores setmanals, aspecte que es reflectirà en el certificat final acreditatiu del nombre total d’hores realitzades, que seran al voltant d’un total de 160. La dotació econòmica que rebran pel seu treball serà de 500 euros bruts mensuals, dels quals, el 80% és sufragat per la Diputació, i el 20% restant per l’Ajuntament de Sueca.

Enguany, per primera vegada, es tindrà en compte dins de la situació socioeconòmica de la unitat famíliar, que qualsevol membre siga beneficiari de la renda valenciana d’inclusió social, atenent a la Llei 19/2017 de 20 de desembre de la Generalitat; o bé víctima de violència sobre la dona, segons estableix la Llei 7/2012 de 23 de novembre de la Generalitat.

Els beneficiaris d’este programa s’incorporaran al Règim de la Seguretat Social igual que en l’exercici anterior, amb la conseqüent afiliació i alta, per la qual cosa podran acreditar l’experiència laboral realitzada al seu currículum i vida laboral. Les despeses relatives a la Seguretat Social, són assumides íntegrament per l’Ajuntament de Sueca.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim divendres 1 de juny. Els interessats en participar poden consultar ja les bases i descarregar la instància a la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca, a l’apartat “Ocupació i Formació”, “La Dipu et Beca”.