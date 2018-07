L’Ajuntament de Sueca i la Generalitat estudien la renovació de la cessió d’un dels immobles que acull l’Espai Joan Fuster

Connect on Linked in

Sueca, 04/07/2018. L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i el regidor de Cultura, Vicent Baldoví, s’han reunit este dimarts amb el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i amb membres del servei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana per abordar la pròrroga de la cessió de l’immoble propietat de l’ens autonòmic que alberga una part de l’Espai Joan Fuster de Sueca.

La Generalitat va autoritzar al consistori, en el passat 2011, l’ocupació i l’ús de la casa nº10 del carrer Sant Josep de Sueca per destinar-lo a la conservació del patrimoni de l’escriptor, la seua difusió i la promoció de la investigació científica al voltant de la seua persona i obra. L’immoble acull així el Museu Joan Fuster, gestionat amb recursos municipals i reconegut en el mapa de museus valencians en resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, el 5 de juny de 2017.

En este sentit, la trobada ha servit per començar a tractar la renovació d’este acord que té data de caducitat relativament pròxima.

El conseller va visitar recentment el municipi per participar en un dels actes emmarcats en l’agenda de l’Espai. La visita, que el conseller tenia pendent des de la inauguració de la instal·lació cultural a la qual no va poder assistir per motius d’agenda, va produir-se arran de la presentació del llibre “Matar a Joan Fuster (i altres històries)” del periodista Francesc Bayarri, en la qual va participar a la taula. Ja en aquell moment, Tamarit i Soler van posar de manifest la seua voluntat ferma per reforçar i referendar els vincles existents entre ambdues institucions pel futur i el bon funcionament del complex cultural dedicat a l’intel·lectual de Sueca.