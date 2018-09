L’Ajuntament de València aposta perquè l’autoconsum energètic siga una realitat abans del 2021

Connect on Linked in

Las Naves i l’Observatori del Canvi Climàtic de l’Ajuntament encapçalen un projecte europeu perquè la ciutadania puga produir la seua energia neta

L’Institut Universitari d’Investigació en Economia Social (IUDESCOOP) de la Universitat de València ha donat a conéixer les primeres conclusions del seu treball en el projecte ProSumE, respecte a l’evolució del marc administratiu-legal existent i necessari per aconseguir que a València es puga produir i consumir més energia fotovoltaica, és a dir, fomentar la figura del prosumidor. Estes conclusions es presenten en el marc del grup de treball que integren Las Naves i l’Observatori del Canvi Climàtic, juntament amb la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i AVAESEN (Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia).

El projecte ProSumE (Enabling Energy Prosumers Services) pretén definir un full de ruta per convertir València en un referent estatal i europeu en matèria d’autoconsum i autoproducció d’energia solar. És una iniciativa del centre d’innovació Las Naves, la Fundació Observatori del Canvi Climàtic de l’Ajuntament, l’Institut d’Enginyeria Energètica (IIE) de la Universitat Politècnica de València, l’Institut Universitari d’Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) de la Universitat de València i AVAESEN (Associació Valenciana d’empreses del Sector de l’Energia). El finançament és a càrrec del EIT Climate Kic, la principal iniciativa de la Unió Europea sobre canvi climàtic.

Encara que no existix un concepte jurídic, la figura de prosumidor/a (persona que reunix la condició de producció i consum d’energies renovables) ha cobrat força en els últims anys en les institucions i països europeus. Sobretot, a partir de la Comunicació de la Comissió ‘Energia neta per a tots els europeus’ (de 31 de novembre de 2016), que pretén accelerar i consolidar la transició de l’economia europea cap a una energia neta. Esta també reivindica el paper proactiu de la ciutadania en esta transició.

Els principals objectius són la generació descentralitzada d’energia, eliminar els obstacles a la autogeneració i donar un paper més actiu als consumidors i les consumidores perquè puguen produir, emmagatzemar, compartir, consumir i vendre en el mercat la seua pròpia energia. Segons la Unió Europea és necessari que les persones tinguen dret a ser autoconsumidores/as d’energies renovables, així com a vendre el seu excedent de producció sense haver de pagar impostos per consumir electricitat de producció pròpia.

Segons explica Gemma Fajardo, professora titular de Dret Mercantil i investigadora en IUDESCOOP, «la legislació espanyola no fa referència a la figura de prosumidor/a o autoconsumidor/a, encara que sí a l’autoconsum d’energia elèctrica. Al contrari del que marca la directiva de la Unió Europea, la legislació a Espanya només contempla l’autoconsumidor com a individu i no com a grup (després de la sentència del Tribunal Constitucional de juny de 2017)». Tampoc permet que la persona que autoconsumix puga vendre l’energia que no consumix o que li sobra. Traves que hauran de ser eliminades legislativament quan entre en vigor la directiva europea a l’1 de gener de 2021.

Malgrat tot, a Espanya ja s’han donat passos cap a un context més favorable i han sigut diversos els grups polítics que han presentat una proposició en el congrés per incorporar algunes millores. Per exemple, l’autoconsum en grup, la no exigència que la persona consumidora siga propietària de la instal·lació productora i la reducció de les càrregues al xicotet productor/a. No obstant això, encara falta per reconéixer la possibilitat que el prosumidor puga vendre els seus excedents com ja es fa en altres països més pioners com Alemanya o l’estat de Califòrnia.

Així i tot, existixen experiències pioneres que s’han anat desenvolupant estos últims anys per donar suport a les i els prosumidors a Espanya. Entre elles, els projectes de compra col·lectiva i instal·lació d’equipament fotovoltaics entre ciutadans (Onada solar, Impuls solar o Col·lectiu solar), que permeten reduir costos i agilitar els tràmits administratius. A més, ajuden a eliminar l’aprehensió de la instal·lació de panells coneguda com “solarfobia”, fomentant així la participació ciutadana.

Les conclusions presentades hui en l’àmbit de la legislació són la continuació dels documents que la Universitat Politècnica va presentar al mes de juliol en l’àmbit tècnic. La jornada final del projecte, on es presentaran els resultats definitius, tindrà lloc el 22 d’octubre en Las Naves.