L’Ajuntament de València tanca els parcs i jardins perimetrats per l’alerta de pluges

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de València ha tancat este dijous al públic els parcs i jardins de la ciutat que tenen una tanca al voltant, com els de Vivers o els de Monforte, davant l’alerta taronja per pluges decretada per la AEMET (Agència Estatal de Meteorologia).

La concejala de Parcs i Jardins, Pilar Soriano, ha explicat que davant les previsions i l’alerta per pluja «la prioritat màxima és la seguretat de la ciutadania. Recomanem la població no romandre en espais arbrats i circular amb precaució mentre dure la situació d’alerta taronja».

D’altra banda, hi haurà brigades de guàrdia, tant de les contractes municipals de manteniment de jardins com de l’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins Singulars per col·laborar amb la resta de servicis municipals. En concret, els jardins afectats són els de parc de l’Oest, parc d’Orriols, Jardí de Polifil, parc de Marxalenes, les Hespèrides, jardins de Monforte, jardí Antoni Suárez, Benicalap, Aiora, jardí Professor Antonio Llombart, jardins de Vivers, Rafael Cort, Antic Hospital Pare Jofré, Franco Tormo, La Rambleta, Alfred Candel i plaça del Cedre.