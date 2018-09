Print This Post

L’actual alcalde d’Alzira Diego Gómez assegura que no sap si és tornarà a presentar

L’Alcalde d’Alzira Diego Gómez, ens ha parlat sobre el candidat per Compromís Alzira a les pròximes eleccions.

Estan ja a pocs mesos de la convocatòria de les eleccions i s’ha de començar a treballar en la línia preelectoral.

La proposta de l’executiva passa per

No hi hauran primàries si no ho decideix

Diego Gómez no té clar que es vaja a presentar per a alcalde

Tot dependrà de la metodologia de la creació de la llista electoral

Ara cal esperar