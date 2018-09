L’Alcalde dóna suport a la innovació i la combinació d’energies netes en la seua visita a l’embarcació «Energy Observer»

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha pogut comprovar personalment este matí la tasca de capdavanter en l’abandó de la dependència dels combustibles fòssils i l’ús d’energies netes que per tot el món duu a terme l’«Energy Observer», el primer vaixell d’hidrogen i ambaixador dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Esta embarcació, el funcionament de la qual ha pogut conèixer Ribó durant la seua visita, compleix una triple comesa d’innovació tecnològica, mitjà de comunicació i mitjà de sensibilització que en 6 anys ha recorregut 50 països i ha recalat en 1001 ports. En estos moments es troba a La Marina de València, i la seua visita es complementa amb la d’un vehicle experimental mogut per hidrogen que l’alcalde ha conduït pel recinte de La Marina.

«Estem ací per a conèixer una experiència molt interessant com és la de l’ús d’energies renovables que permeta eliminar els motors tèrmics i tota l’emissió de diòxid de carboni, en este cas en un dels productors cada vegada més importants com són els vaixells», ha manifestat l’alcalde de València, Joan Ribó, en el transcurs de la seua visita a l’«Energy Observer», el primer vaixell d’hidrogen a navegar al voltant del món. Este buc, atracat en La Marina de València, compatibilitza l’hidrogen amb l’ús d’energia solar i energia elèctrica i s’ha convertit en un ambaixador dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

«Crec que és un avanç molt important combinar l’energia eòlica amb l’energia solar per a moure’s, d’una banda, i també per a produir una reserva energètica que és l’hidrogen. Per a València este tipus d’innovacions són una qüestió important, un aspecte que estem introduint a molts nivells en àmbits com el de la mobilitat, però també en uns altres com el de la millora de l’eficiència energètica en les cases i edificis públics. Tot allò que vaja en eixa direcció pensem que és anar en la bona direcció», ha ressaltat Ribó moments abans de pujar l’«Energy Observer», un vaixell que, a més de patrocinis privats, compta amb el suport de la Unió Europea o el Govern de França, i que desenvolupa la seua comesa en un triple vessant d’innovació tecnològica, mitjà de comunicació des del qual es realitzen documentals, i mitjà de sensibilització durant les seues travessies pels mars del món.

Encara en terra, l’alcalde Joan Ribó ha rebut tot tipus d’explicacions sobre el funcionament d’un vaixell pioner en l’abandó de la dependència dels combustibles fòssils per part del seu capità, Victorien Erussard, que ha incidit en la capacitat de la nau per a dessalar i electrificar l’aigua creant hidrogen, a la qual s’ha referit com «el sistema energètic del futur». Erussard li ha expressat a l’alcalde el seu agraïment «per haver-nos acollit a València» També ha recordat que «a bord de l’Energy Observer necessitem tant el sol com el vent, bateries i hidrogen. La situació és similar en terra. Les energies alternatives i els sistemes de emmagatzematge són complementaris, i hem d’aprendre al fet que funcionen junts. No existix una única solució per a combatre el canvi climàtic, sinó un ventall de possibilitats».

Coincidint amb la seua visita a la Marina, l’alcalde ha pogut comprovar posteriorment el funcionament i possibilitats d’un vehicle experimental mogut per hidrogen, que el seu principal patrocinador és la mateixa empresa automobilística que en el cas de l’«Energy Observer».