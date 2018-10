L’Alcúdia acollirà l’XI Concurs de Putxero Valencià i Postres de Kaki de la Ribera

Print This Post

En la passada edició el Restaurant La Visteta de Barx va estar guanyador del primer premi al millor Putxero Valencià.

Després d’uns dies intensos de Fira Gastronòmica, l’Alcúdia es prepara per a acollir l’onze edició del Concurs de Putxero Valencià i Postres de Kaki de la Ribera.

Un concurs organitzat per l’Associació Fira Gastronòmica amb la col·laboració de la Denominació d’Origen Kaki de la Ribera, la Diputació de València i l’Ajuntament de l’Alcúdia, entre altres.

Enguany seran 20 restaurants de prestigi de tota la Comunitat Valenciana els qui es donaran cita per a optar als premis que els coronaran com a Millor Putxero o Millor Postre de Kaki de 2018.

Aquest consolidat concurs tindrà lloc als Salons Segle XXI de l’Alcúdia el pròxim dilluns 15 d’octubre.

En la passada edició, tots els concursants treballaren al màxim per ser guanyadors però finalment va ser el restaurant La Visteta de Barx el restaurant que va elaborar el millor putxero valencià de 2017. El segon premi va ser per al Restaurant l’Albereda de València i el tercer per al Restaurant Llopis de Sueca.

Pel que fa a la categoria de postres i per segon any consecutiu el restaurant El Racó de Meliana va ser guardonat amb el primer premi per la seua elaboració de milfulls de kaki, dolç que va convéncer el jurat.

El pròxim dilluns, els 20 participants hauran de donar tot el millor per aconseguir elaborar el millor putxero de la Comunitat i el millor postre de Kaki de la Ribera. Un esdeveniment que ha guanyat prestigi i reconeixement edició a edició.

Des de la novena edició, els restauradors que s’han inscrit al concurs han d’aportar la recepta de les postres que elaboren, que arreplegarà la DO del Kaki per a editar una publicació, amb la idea de posar a l’abast de tothom les possibilitats que té el persimon de la Ribera per a fer delicioses postres.