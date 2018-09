L’Alcúdia celebra un any més el seu taller de fanalets

Connect on Linked in

Els roscans recuperen la seua infancia amb este taller

El taller de fanalets busca un any més recrear una tradició de la infancia que consisteix en buidar un meló d’alger i adornar-lo.

Els dimonis enroscats de L’Alcudia porten anys recuperant eixa tradició de quan eren menuts a les nits d’estiu. Cada any fan un recorregut desde la plaça del País Valencià fins a la Plaça Tirant Lo Blanc amb els més de 200 fanalets encesos. Tot un espectacle de vore tant per a grans com per a menuts.

Aquesta activitat ha estat a càrrec de la Colla dels Dimonis Enroscats de L’Alcudia acompanyats dels festers Tot un Glop i la Colla La Rosca de tabal i dolçaina.