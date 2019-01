L’Alcúdia continua apostant per la igualtat i la prevenció de la violència masclista entre els més joves

Connect on Linked in

La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia torna a organitzar uns tallers per prevenir i sensibilitzar als més joves amb l’objectiu de combatre la violència masclista.

L’activitat està dirigida a l’alumnat de 6è de primària, 3r d’ESO i primer any d’FP Bàsica de tots els col·legis del municipi.

La igualtat continua sent un tema primordial a les aules de les escoles de l’Alcúdia. D’aquesta manera i apostant per la prevenció i la coeducació com a una ferramenta essencial, enguany tornen a organitzar-se a les escoles del poble- i per tercer any consecutiu – uns tallers amb l’objectiu de combatre, des dels primers anys del desenvolupament vital dels xiquets i les xiquetes, futurs homes i dones, la xacra social que suposa la violència masclista.

Així doncs, l’activitat s’ha dut a terme al llarg del mes de gener amb un primer taller, “Aprenent la igualtat en les aules de primària”, destinat a l’alumnat de 6è de primària de totes les escoles. No obstant això, les activitats continuaran impartint-se aquest pròxim mes de febrer per als alumnes de 3r d’ESO i primer any d’FP Bàsica amb les quatre sessions d'”Amor no m’estimes tant, estima’m millor”.

Amb aquest últim taller es presentaran i treballaran a les aules conceptes com el de sexe, gènere i patriarcat, a més d’altres temes com l’ús d’un llenguatge no sexista o l’expressió de les distintes emocions en xics i xiques. No s’obliden altres aspectes bàsics, com l’explicació de què és la violència masclista o inclús com aquesta s’estableix en les relacions de parella i els recursos disponibles al nostre entorn per tal de demanar ajuda i poder combatre-la.

Aquesta iniciativa va sorgir amb la necessitat de poder oferir als joves una manera enriquidora d’informar sobre el problema que és la violència masclista, la qual ha anat incrementant-se durant els últims anys (també en parelles joves) junt amb altres aspectes preocupants com són les actituds sexistes entre els adolescents (incloent-hi altres factors com l’ús de les noves tecnologies com un mecanisme potent de control en les relacions).