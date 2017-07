L’Alcúdia inicia actuacions per millorar els parcs i les zones verdes del poble

La Regidoria de Serveis Públics de l’Ajuntament de l’Alcúdia ha encetat un pla de millora de parcs i zones verdes que inclou des de la revisió i substitució d’arbrat i sistemes de reg fins la reparació i fins i tot inclusió de nous elements de joc infantil i d’activitat física per a gent gr

Les primeres zones on s’ha actuat han estat els parcs de la Ciutat Jardí el Serrallo i de la urbanització Ismael Tomás. En el cas de la Ciutat Jardí s’ha instal·lat un nou sistema de reg automàtic que millora l’eficiència del sistema i permetra estalviar aigua. També en l’ambit de la jardineria s’ha aplicat un tractament d’endoteràpia als arbres, cosa que permet actuar des de dins contra les plagues sense que la polvorització dels productes fitosanitaris puga afectar a altres animals com les abelles i a les persones. Per últim, s’han reparat i envernissat diversos elements de fusta, com ara bancs i jocs.

En la urbanització Ismael Tomàs s’han adequat els terrenys d’una zona verda que es trobava semiabandonada. S’han instal·lat elements d’equipament esportiu per a gent gran i alguns elements nous per a xiquets i xiquetes com balancins menuts i un tobogan. També s’ha adequat l’enllumenat, s’ha disposat una nova barana, banc i papereres i una barrera vegetal perimetral. La proximitat d’un centre d’atenció a minusvàlids ha dut també a la regidora d’obres, Gemma Pina, a “valorar la instal·lació d’algun joc adaptat, cosa que està pendent del fet que disposem de fons a través d’alguna subvenció”.

La regidora també ha destacat que “hem utilitzat, a mode de prova, noves resines i pintures menys tòxiques i respectuoses amb el medi ambient en la restauració dels elements de fusta i si el resultat és satisfactori, en quant a durabilitat, generalitzarem el seu ús en totes les actuacions”.