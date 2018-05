L’Alcúdia nomena fill predilecte a Joan Martín Gallur

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar el seu nomenament, per unanimitat, en el plenari del mes de març.

Aquest dissabte, 19 de maig, a les 7.30 de la vesprada a la Casa de la Cultura, tindrà lloc l’acte de nomenament com a fill predilecte de l’Alcúdia de Joan Martín Gallur. Una proposta d’Alcaldia que va ser aprovada per unanimitat el passat 27 de març.

Tot i que va nàixer l’any 1927 a Taverneres Blanques, Joan Martín Gallur és una persona apreciada per tothom, volguda en la localitat, i per l’aportació a la cultura local, és pel que el consistori vol donar-li aquest honor, donat que ja és fill adoptiu, en haver declarat l’alcalde Cèlio Crespo en 1981 que fills adoptius de l’Alcúdia eren tots els alcudians i alcudianes que, sense haver nascuts al poble, han aportat el seu treball, el seu esforç, i en el cas de Joan, i d’afegit, la seua gràcia, per fer més gran l’Alcúdia.

En 1943, amb 16 anys, es va presentar i va aprovar una oposició per a una vacant com a grum al Banc de València, on va anar escalant posicions, sempre a l’oficina de l’Alcúdia, fins que es va jubilar com a apoderat als 61 anys complits.

Molt aficionat a la poesia, i més encara a recitar-li-la al seu veïnat, ja des de menut llegia els versos de les gramàtiques dels llibres escolars i en les festes de família sempre escrivia algun poema, que recitava amb la benevolència de tothom.

Va formar part del trio de pallassos Joni, Bati i Ferri, “companyia” que es va formar l’any 1957 i on ell era l’encarregat de fer els guions i d’encarnar al pallasso de la cara blanca. Joni, Bati i Ferri intentaren fer feliços a la xicalla de l´Alcúdia, perquè amb els seus riures infantils, empeltaren i transmeteren en el semblant dels majors, el sa i confortable somriure. La memòria local els conserva: senyal de que aconseguiren el seu objectiu.

Com a poeta, com a escriptor, com a pallasso, Joan Martín sempre ha estimat el seu poble i li ha donat la seua paraula. Una paraula de la que té cura, a la que procura donar-li ironia i humor, i a la que acarona només li ho demanen. Potser per això és el mantenidor de les festes patronals que més voltes ha repetit: tres vegades com a mantenidor (el 1964, el 1975 i el 1981) i, amb 90 anys, com a pregoner l’any 2017.

El 1965 va aconseguir el primer premi de guions radiofònics fallers, escrits en valencià organitzat per la Junta Central Fallera d´aquell any en col·laboració de les emissores valencianes de la cadena SER. El treball va ser publicat en la revista alcudiana Parlem.

Tot i haver estudiat en castellà, i practicar-lo en part dels seus escrits, és també un gran conreador del valencià. Ha traduït moltes obres a la nostra llengua, entre altres la novel·la Los reyes mudos (Els reis muts) de Vicente Calvo Acacio. I una bona porció de les seues obres de creació les ha escrites també en valencià.

A hores d’ara, Joan Martín Gallur té 7 fills (4 xics i 3 xiquets), 16 néts, 5 néts casats i 5 besnéts. I és una persona entranyable, sempre disposta. Igual puja a l’escenari a recitar un poema a Estellés en la jornada que el poble li dedica al poeta de Burjassot, com declama versos en la Casa de la Cultura, com presenta un llibre en eixe mateix espai.