L’Alcúdia participa, junt amb 34 pobles de la Ribera, en el primer refugi públic d’animals

L’abandonament d’animals i el sacrifici dels mateixos és una constant que es repeteix al nostre voltant més sovint del que imaginem. Per acabar amb accions com aquestes, la Mancomunitat de la Ribera Alta junt amb el Consorci de la Ribera posarà en marxa el primer refugi públic d’animals d’àmbit comarcal que funcionarà a partir del pròxim any gràcies a la col·laboració de 34 pobles de la Ribera, entre els quals es troba L’Alcúdia.

El refugi es construirà en Alzira, en una parcel·la de 2.000 m², oferida per l’Ajuntament d’Alzira, al polígon industrial de la ITV, al costat de la CV– 42. Per a posar en marxa el projecte seran necessaris 453.000 euros, que seran invertits tant en la construcció de les instal·lacions, com en els vehicles que seran indispensables per a arreplegar tant a gossos com a gats. Aquestes despeses es veuran reflectides en una inversió dels ajuntaments en la que eixiran a 0,81 euros per habitant. Cal dir que l’Ajuntament de l’Alcúdia tenia contractat un servei de recollida d’animals que ara serà substituït pel nou servei del Consorci de la Ribera, en una aposta per la gestió directa del servei per la mateixa administració.

La capacitat d’aquest nucli zoològic serà de 150 gossos i estarà controlat pel Consorci de la Ribera que gestionarà el servei de recollida i control d’animals abandonats. També comptarà amb la participació d’associacions protectores que facilitaran les gestions d’adopció per tal que habiliten els mitjans necessaris per a arreplegar als animals que s’hi troben.

Amb un primer sondeig entre els pobles interessats, la Mancomunitat de la Ribera Alta es va assegurar que els ajuntaments participants confirmaren la seua adhesió abans d’Agost. Amb el plenari del mes anterior, es va aprovar la resolució amb la qual es va activar el projecte. No es tracta d’un projecte relativament nou, ja que des de principi d’any la Mancomunitat ha anat visitant altres zones zoològiques per a fer un estudi detallat de diferents models de gestió. Amb això es pretén construir el refugi per a evitar el sacrifici d’animals. El projecte, a més, compren la contractació d’operaris per a la prestació del servei, en cas que aquests facen falta als ajuntaments.

Amb una participació multitudinària es poden aconseguir refugis per aquests animals que no escullen el seu destí d’acabar abandonats enlloc. Encara que aquesta negligència continua sent il·legal, ells no tenen veu per a reclamar els seus drets, però nosaltres els podem ajudar.