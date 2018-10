L’Algemesí guanya per 29-19 a Mare Nostrum en el partit disputat aquest cap de setmana d’handbol

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un partit molt disputat per part dels dos equips però els algemesinencs guanyaren terreny en tot moment.

L’equip d’handbol dels Maristes Algemesí s’ha enfrontat aquest cap de setmana a l’equip alacantí Mare Nostrum de Torrevieja al pavelló 9 d’octubre.

El partit ha estat molt disputat i molt complicat amb una actitud de donar-ho tot per part del equip alacantí que venia invicte i una actitud de tàctica de l’equip riberenc.

La primera part ha estat marcada per un Maristes Algemesí encara que l’equip riberenc ha perdut varies ocasions de gol.

La primera part ha acabat amb l’equip riberenc guanyant per 6 punts a l’equip alacantí deixant un marcador de 16 per a l’equip

Maristes Algemesí i 10 per al Mare Nostrum de Torrevieja.En quasi tot l’encontre, el equip riberenc ha estat superior al conjunt alacantí deixant un resultat final favorable per als Maristes Algemesí de 29 a 22.