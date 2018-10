L’almusasfenya Edurne López guanya el premi al booktràiler més original de ‘Zona Llibre Zona Lliure’

Connect on Linked in

La seua germana, Elsa López, va aconseguir ser finalista del III Concurs de Booktràilers que va lliurar els seus guardons el dimecres a Corbera

La Biblioteca Pública d’Almussafes participa des de la seua creació en aquest projecte de promoció de la lectura en valencià dirigit a la joventut

El passat dimecres 24 d’octubre, coincidint amb el Dia de la Biblioteca, el projecte intermunicipal ‘Zona Llibre Zona Lliure’ va lliurar a Corbera els premis del seu III Concurs de Booktràilers. L’almussafenya Edurne López va aconseguir el guardó al treball més original i la seua germana Elsa López va ser una de les finalistes d’aquest certamen organitzat per les biblioteques públiques d’Almussafes, Sollana, Polinyà del Xúquer, Llombai, Guadassuar i Corbera amb l’objectiu de promocionar la literatura en valencià i de valencians.

El jurat del III Concurs de Booktràilers organitzat per ‘Zona Llibre Zona Lliure’, iniciativa de la qual formen part les biblioteques públiques d’Almussafes, Sollana, Polinyà del Xúquer, Llombai, Guadassuar i Corbera, va lliurar el passat dimecres 24 d’octubre a les 19 hores en aquesta última localitat, i aprofitant la commemoració del Dia de la Biblioteca, els premis de la tercera edició d’aquest projecte amb el qual els ajuntaments d’aquestes poblacions busquen dinamitzar i promoure la lectura en valencià i de valencians a través de creacions audiovisuals curtes en les quals es presenten llibres per a despertar l’interés del lector per submergir-se en les seues pàgines.

L’almussafenya Edurne López va aconseguir el premi al booktràiler més original pel seu treball sobre ‘Neu i gossos… quin embolic’, escrit per Enric Lluch i editat per Bromera, la qual cosa li va fer mereixedora d’un iPad mini. Per la seua banda, la seua germana, Elsa López, va rebre un obsequi per formar part del grup de quatre finalistes. Concretament, la jove va utilitzar el llibre ‘Vampirs, friquis i tacons d’agulla’, de Lluis Miret i publicat també per Bromera, per a elaborar la seua creació.

Per a la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra, “aquest resultat ens demostra que a poc a poc estem aconseguint involucrar a la joventut en les activitats que es plantegen per a fomentar la lectura. L’èxit de les participants almussafenyes ens impulsa a seguir en aquesta direcció. És important plantejar iniciatives atractives per a la ciutadania i potenciar la seua creativitat i sens dubte aquest concurs és un bon exemple de l’estratègia marcada per l’executiu municipal”.

El millor booktràiler per al jurat, que estava compost per un especialista del mitjà audiovisual i un representant de cada biblioteca, fou el presentat per Antoni Garcia, Bernat Asensi i Alex Cabanes, els qui van triar ‘La mansió del terror’, de Jesús Cortés. La resta de finalistes van ser Sara Roig, que va utilitzar el llibre ‘Totes les cançons parlen de tu’ de Xavier Sarrià, Sofia Luz, Maria Vila, Mata Badenes i Nerea Felip, que van optar per ‘Misteris SL de Francesc Gilabert, i Andrea Zanón, Paula Felip, Marina Montaner i Abel Fuentes, els qui es van decantar per posar imatge al llibre ‘L’infern de Marta’, de Pascual Alapont. Per als finalistes l’organització va lliurar un mp3 per als treballs individuals i una memòria usb a cada membre si la creació es presentava en grup.

Un total de 25 grups integrats per joves d’entre 12 i 18 anys s’han inscrit a la tercera edició d’aquesta activitat. Els booktràilers, que són peces audiovisuals que s’utilitzen per a promocionar creacions literàries, havien de tenir una durada d’entre 1 i 2 minuts i en la seua elaboració només podien utilitzar-se imatges i músiques lliures de drets d’autor. La seua presentació havia de realitzar-se en format mp4 per correu electrònic o de manera presencial en qualsevol de les biblioteques convocants.