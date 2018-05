L’alumnat d’Alzira presenta els seus drons socials dins del projecte “La Fira Aèria”

Connect on Linked in

Alzira, 14 de maig de 2018 – L’IES José María Parra, Centre Educatiu Xúquer, Col•legi Sagrada Família i Col•legi La Puríssima estan realitzant dins del projecte educatiu “La Fira Aèria” quatre drons socials de cara a la mostra que se celebrarà el proper 18 de maig, un esdeveniment organitzat i promogut per la Universitat de València, el CEFIRE, Les Naus, la Universitat Miguel Hernández i El Calidoscopi.

El projecte educatiu va començar al mes de novembre de 2017 i en el qual participen els i les alumnes dels quatre centres educatius, amb l’ajuda de la Regidoria d’Educació d’Alzira, a més de 2.500 estudiants de València, Alacant i Castelló, comença a prendre forma. En esta nova edició participen joves de 76 centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Els drons dels quatre centres educatius d’Alzira tenen diferents objectius.

Així, l’IES José María Parra amb l’ajuda de la Regidoria de Medi Ambient estan realitzant un dron per vigilar els arbres singulars d’Alzira.

El Col•legi La Puríssima amb l’ajuda de l’arquitecte municipal estan desenvolupant un dron que vetlarà pel manteniment i bon estat dels edificis de la Vila.

El dron del Col•legi Sagrada Família controlarà la temperatura ambiental per a la prevenció d’incendis en zones de muntanya. Per a això el dron que estan realitzant sobrevolarà diferents zones i captarà la temperatura de l’ambient per detectar zones en

què la temperatura és inusualment alta i constituïx un perill imminent de incendi. Per realitzar el seu projecte han estat assessorats per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i el cos de bombers.

Finalment, el Centre Educatiu Xúquer està desenvolupant un dron que previnga i evite robatoris en actes amb moltes aglomeracions. Es tracta de prevenir xicotets furts de carteristes, per això dotaran el seu dron de càmera i un brunzidor que alerte. Per fer-ho, han mantingut entrevistes amb diferents agents socials com la regidora de Festes, Turisme, Comerç i Patrimoni Cultural, l’alcalde, la regidora d’Àrea de Seguretat i Projectes Urbanístics, la regidora de Benestar Social, l’edil de Serveis Públics i Gestió de Territori, Creu Roja, de membres tant de la Policia Local com Nacional, de Protecció Civil, Guàrdia Civil i de la Junta Local Fallera i Junta de Germandats i Confraries de la ciutat d’Alzira, entre d’altres.

La Fira Aèria tindrà el seu zenit el 18 de maig amb el gran esdeveniment previst a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València, en el qual els alumnes tindran un espai expositiu on compartir les seues idees i visions de futur a través de pòsters, estands, presentacions orals, vídeos i demostracions de vol. El 16 de maig serà l’esdeveniment per als centres d’Alacant i el 19 de maig a Castelló.

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira, destaca la gran creativitat dels joves: “És satisfactori comprovar que els joves estudiants tenen inquietuds respecte a millorar la nostra societat, es preocupen de veres i volen posar les seues idees en pràctica amb l’ajuda de la tecnologia i amb gran creativitat. Joves d’entre 12 i 18 anys s’han posat a construir drons amb la finalitat de contribuir al benestar de la societat. Una tasca admirable i des d’ací els done l’enhorabona per l’esforç i la contribució, però, sobretot, per tindre les ganes de continuar aprenent i millorar-se ells mateix”.