L’alumnat del programa ‘Et formem’ preparen webs per a l’Ajuntament d’Almussafes

L’alcalde de la localitat, Toni González, ha visitat als participants aquest matí en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes

També han començat a contactar amb entitats sense ànim de lucre per a col·laborar amb elles en la creació i modernització dels seus espais en Internet

Almussafes, a 25 de juny de 2018. Hui, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha realitzat una visita institucional en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de la localitat a l’Escola d’Ocupació ‘Et formem’, en la qual un total de 10 almussafenys s’estan formant en la confecció i publicació de pàgines web i en la programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals. En aquests moments, els participants, contractats durant un any a jornada completa, estan creant diversos portals web dedicats a diferents activitats i serveis oferits pel Centre d’Informació Juvenil. En aquest sentit, estan desenvolupant espais per a informar sobre el festival ‘MIRAQUEBE’, el Programa Erasmus+ i l’emissora de ràdio municipal. A més, han començat a contactar amb entitats sense ànim de lucre per a col·laborar en la confecció i modernització de les seues pàgines web.

El passat mes de maig va obrir oficialment en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes (CMFPA) l’Escola d’Ocupació subvencionada pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) a través de la qual s’ha contractat a 10 persones durant un any a jornada completa perquè es formen en els àmbits de la confecció i publicació de pàgines web i de la programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals i els resultats del seu treball comencen a percebre’s.

Gràcies a aquest programa denominat ‘Et Formem’, que compta amb una inversió de 205.530 euros, dels quals 199.830 van ser concedits per la Generalitat Valenciana a través del SERVEF, els alumnes estan col·laborant en la confecció de diferents pàgines web per a la corporació municipal. Concretament, estan participant en la creació d’espais digitals relacionats amb l’activitat que desenvolupa el Centre d’Informació Juvenil.

En aquest sentit, tenen bastant avançat el portal web dedicat a ‘MIRAQUEBE’, el festival d’oci i entreteniment familiar que va nàixer el passat mes de desembre i que ja ha confirmat la seua segona edició per al pròxim Nadal, i un altre que contindrà informació sobre el Programa Erasmus+, del que l’Ajuntament d’Almussafes és centre acreditat per la Unió Europea. Finalment, també han començat a desenvolupar un portal dedicat a l’emissora de ràdio municipal.

Visita de l’alcalde

Hui, dilluns 25 de juny, l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González, ha visitat als alumnes del programa per a interessar-se pel desenvolupament del programa i per la seua evolució i els ha animat “a seguir treballant dur per a poder ser competitius en poc temps en un sector que està en auge i que sabem que ja en el present però sobretot en el futur serà una font molt important de generació d’ocupació”.

Els participants i els seus professors els han mostrat els avanços aconseguits en aquests dos primers mesos de funcionament a nivell de coneixements, així com l’estat dels primers reptes als quals s’estan enfrontant i que pròximament es presentaran públicament a la ciutadania almussafenya. “El nostre objectiu amb ‘Et formem’ és aprofitar el talent local al mateix temps que millorem aspectes tan importants com la comunicació dels serveis que s’ofereixen a la població”, destaca el primer edil.

A més d’aquests primers projectes, els aprenents han començat també a contactar amb entitats sense ànim de lucre per a col·laborar en la creació de les seues respectives pàgines web i per a assessorar-los, en el cas que ja disposen d’una, en el procés de millora i modernització. D’aquesta forma, “intentaran abastar no solament l’àmbit institucional sinó també el del teixit associatiu del nostre entorn”, informen des de la iniciativa.