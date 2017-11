Las exportacions sud-africanes de cítrics cap a la UE es van paralitzar a l’octubre per l’augment de les intercepcions amb plagues

A l’octubre va haver-hi 16 deteccions i “resulta trist que foren els propis sud-africans per a evitar mals majors en lloc de les autoritats europees qui les suspengueren”

16 de novembre de 2017.- Octubre va ser un mes en el qual es va detectar un gran augment de les intercepcions de cítrics de Sud-àfrica cap a la Unió Europea amb plagues nocives segons ha pogut conèixer LA UNIÓ de Llauradors, circumstància que va motivar que els mateixos exportadors sud-africans cessaren de motu proprio les seues exportacions per a evitar mals majors en la pròxima campanya. Es posa de manifest una vegada més que tenen fonament les denúncies realitzades per LA UNIÓ en reiterades ocasions sobre els riscos de les exportacions sud-africanes per les nombroses malalties nocives per als cítrics que té declarades i la presència dels quals ací afortunadament no està detectada de moment.

Un total de 19 intercepcions de cítrics sud-africans amb plagues de quarantena van ser detectades a l’octubre, 13 d’elles en taronges, 2 en llimes i 1 en mandarines. De totes aquestes, 15 corresponen a la Phyllosticta Citricarpa, el fong que provoca el temible Citrus Black Espot o Taca Negra i 1 a l’arna de la Thaumatotibia Leucotreta.

Fins al passat mes d’octubre s’havien detectat 37 intercepcions d’enviaments de cítrics de Sud-àfrica amb plagues en territori de la Unió Europea. En tot 2016 van ser 21, 44 en 2015 i 53 en 2014; pel que les dades d’enguany indiquen que “els sud-africans han tornat a ballar-la”.

Cal criticar en aquest sentit que “siguen els sud-africans els qui paralitzen les seues exportacions abans que les pròpies autoritats comunitàries, malgrat tenir proves i confirmacions evidents de les plagues en aquell país com a conseqüència de les reiterades intercepcions”. Els exportadors sud-africans van tancar a l’octubre les seues exportacions, just en un moment en el qual ja tenien la campanya pràcticament finalitzada i no va ser la Comissió Europea qui davant l’evidència de la realitat ho haguera fet. En els anys 2014 i 2015 també van ser els sud-africans el que van cessar les seues exportacions, mentre que la Comissió Europea va seguir sense reaccionar.

La situació revela que ni els sud-africans estan fent massa coses per a evitar l’eixida de plagues del seu territori ni, evidentment, la Unió Europea fa absolutament res perquè la final són els exportadors del país d’Àfrica del Sud els que frenen els seus enviaments.

LA UNIÓ de Llauradors va sol•licitar fa unes setmanes que s’inclogueren els cítrics en la Llista europea de vegetals d’Alt Risc, contemplada en l’article 42 del Reglament europeu 2016/2031 sobre mesures de protecció contra plagues dels vegetals. Malgrat l’evident risc existent, els cítrics no estan dins d’aquesta llista. Per això la petició de LA UNIÓ es fonamenta en el llarg historial d’intercepció d’organismes nocius per als cítrics procedents de tercers països i el volum importat, més de 2 milions de tones, amb origen de països amb plagues d’impacte greu.

Els cítrics de Sud-àfrica entren en la Unió Europea, després de l’acord de juny de 2016, sense aranzels des de l’1 de juny fins al 30 de novembre (anteriorment fins al 15 d’octubre). L’acord també contempla la reducció progressiva d’aranzels d’entrada a la UE fins que en 2025 desaparega l’obligació de pagar drets d’entrada al mercat comunitari. La UE desmunta progressivament la protecció aranzelària i en conseqüència hauria de realitzar una protecció fitosanitària, “però ens demana als llauradors europeus ser competitius i ens lleva les nostres eines de defensa per a lliurar-li-les als grans exportadors de països tercers”.