L’associació cultural Falla Plaça Malva celebra el seu XI Premi de Poesia Infantil baix el lema “El món del futur”

La Falla Plaça de la Malva organitza el XI Premi Malva Alzira de Poesia Infantil, amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira, amb la intenció de continuar fomentant la cultura, l’escriptura, la creativitat i la nostra llengua entre l’alumnat de la nostra ciutat.

Segons es descriu en les basses del concurs, els poemes que s’hi presenten han de ser escrits en valencià i la temàtica dels escrits versarà sobre el lema «El món del futur». Per tant, els poemes expressaran els pensaments i els sentiments provocats per una reflexió sobre el món del futur que voldrien que es fera realitat.

Tal volta un món respectuós amb la natura? Un món en pau sense odis entres uns pobles i altres? Un món sostenible, amb un ús adequat dels recursos naturals? Un món amb igualtat entre dones i homes? Un món solidari amb les persones i col·lectius més dèbils? Un món amb una escola diferent? Són milers les idees que poden sorgir i totes elles són vàlides per a mostrar-les en este concurs.

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància, ha manifestat al respecte: “És important que entitats com l’associació cultural La Malva faça partícip l’alumnat de la nostra ciutat en activitats tan diverses i fonamentals per a la creativitat i l’ús de la nostra llengua, com este concurs de Poesia Infantil que celebra ja els 11 anys. Des del nostre departament volem animar a tots i totes les joves que participen i disfruten d’esta experiència que, sens dubte, els aportarà bones sensacions i s’adonaran de la seua gran capacitat de creació i expressió”.

Els treballs es podran presentar a la Casa de la Cultura d’Alzira (Centre

d’Informació Juvenil), carrer de les Escoles Pies, 4, fins al dia 25 de gener de 2019, amb el títol del poema escrit de manera destacada i el nom i els cognoms de l’autor o autora, el curs, el centre, l’adreça i el telèfon de contacte, tot fàcilment llegible. Per triplicat (original i dos còpies).

El lliurament dels premis es farà el divendres 8 de febrer del 2019, a les 19.30 hores a la Casa de la Cultura.