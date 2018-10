Print This Post

Patricia Campos, Deborah Burks, Marisol Casado i Carlota de Dios han sigut guardonades.

L’Associació d’Empresàries i Professionals de València ha entregat els Premis EVAP 2018. L’acte es va celebrar en l’Hotel Las Arenas de València.

Els reconeixements d’EVAP tenen per objectiu dotar de visibilitat a dones que serveixen de model per al present i per a les futures generacions.

Les guardonades enguany han estat l’expilot i entrenadora de futbol Patricia Campos, la Directora del Centre d’Investigació Príncep Felip, Deborah Burks, la integrant del Comité Olímpic Internacional Marisol Casado i a la metgessa Carlota de Dios.

Els premis han aplegat a la seua onzena edició després de reconèixer aquests anys a dones de diferents àmbits socials i professionals.