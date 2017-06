L’Associació Valenciana d’Il•lusionisme organitza a Almussafes el certamen “Viu la màgia a l’estiu”

El concurs, en el que es donaran cita un total de sis mags, se celebrarà demà dimecres de 20 a 22 hores en la sala multiusos del Centre Cultural

Durant la trobada, els participants oferiran una gran varietat de números en les disciplines de màgia de prop i màgia general de saló

Els premis per als tres primers finalistes consistiran en un taló de 100, 200 i 300 euros, respectivament, que podran canviar per articles màgics

Almussafes, a 6 de juny del 2017. Des de fa més de dos dècades, la localitat d’Almussafes es transforma cada primavera en la seu de la màgia amb l’organització de la ja consolidada trobada internacional de mags, que el passat mes d’abril va complir el seu quart de segle, i amb moltes altres propostes que també programa l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme (AVI) en el seu calendari anual. En esta ocasió, l’agrupació ha dissenyat un certamen en què participaran sis dels seus integrants, “Viu la màgia a l’estiu”. El concurs, durant el qual els assistents gaudiran de sorprenents actuacions en les modalitats de màgia de prop i màgia general de saló, tindrà lloc demà de 20 a 22 hores en la sala multiusos del Centre Cultural.

Al llarg dels últims anys, la passió per la màgia s’ha intensificat a Almussafes i el municipi s’ha convertit en un gran aparador de nous i prometedors talents. Centenars de prestidigitadors es reunixen en la població durant cada edició de l’”Almussafes Màgic”, un esdeveniment cultural de referència en la província que recentment ha commemorat el seu 25 aniversari. No obstant això, a més d’esta activitat estrela des de l’AVI també es dissenyen altres iniciatives no menys interessants, com és el cas de les competicions anuals que organitza amb èxit l’entitat.

Davall el lema “Viu la màgia a l’estiu”, la sala multiusos del Centre Cultural (ubicada en la planta baixa) acollirà demà dimecres, de 20 a 22 hores, un certamen a càrrec dels propis membres de l’AVI. Un total de sis il•lusionistes, Alex-André, Luis La Font, José Manuel Campos, Ati, Junior i Magic Lluc actuaran en les modalitats de màgia de prop i màgia general de saló per a aconseguir un dels tres premis establits. En concret, als tres primers finalistes del concurs se’ls entregarà un taló (valorat en 300 euros per al guanyador, 200 euros per al segon classificat i 100 euros per al tercer finalista) que podran intercanviar per accessoris màgics en botigues especialitzades.

L’agrupació cultural, encarregada d’organitzar els congressos màgics, ha estat presidida des de la seua gestació en 1998 i durant més de dos dècades pel mag almussafense Luis La Font. Actualment, l’AVI compta amb 60 afiliats.