L’Aula Universitària Sènior de Mislata inicia el nou curs amb més de setanta alumnes

L’Ajuntament ofereix a les persones majors formació universitària a través de xarrades i seminaris

Bielsa ressalta la importància del projecte i la implicació de l’ajuntament a millorar l’educació dirigint-la a totes les edats

L’Aula Universitària Sènior de Mislata ha iniciat aquesta setmana en el centre sociocultural La Fàbrica el curs 2018/2019. Es tracta de la sisena edició d’aquest ambiciós programa formatiu, que enguany estructura el seu pla a través de xarrades i seminaris sobre tres blocs temàtics: Psicologia, Història Contemporània i Astronomia.

Aquest projecte és un dels blocs del Programa de Formació Sènior que l’Ajuntament ofereix a les persones majors i que consta de més d’un centenar de cursos, tallers i activitats. L’Aula Sènior, en concret, ofereix formació universitària a veïns de més de 50 anys impartida per professors jubilats de la Universitat de València.

El calendari lectiu va arrancar ahir dilluns, amb la visita de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, la regidora de Persones Majors, Pepi Luján, i amb la presència dels professors que enguany impartiran els seus coneixements. Un d’ells és José Gil Martínez, qui ja va impartir la primera de les xarrades del mòdul de Psicologia, sota el títol: “Psicologia positiva, l’aprenentatge al llarg de la vida”.

Bielsa va voler remarcar durant la inauguració del curs que per a l’Ajuntament “és molt important aquest projecte i ens estem implicant especialment per millorar la qualitat de la nostra educació, per fer-la transversal a molts aspectes. I tenim clar que l’educació i la formació és cosa de tots, i ha d’anar dirigida a totes les edats”. L’alcalde va animar als alumnes i alumnes d’aquest nou curs, ja que qualsevol persona, tinga l’edat que tinga, sense formació prèvia, pot iniciar-se en l’educació i l’aprenentatge en qualsevol tema que li interesse i aconseguir grans reptes. “Els majors també teniu dret a seguir aprenent, sumant valors, i amb açò millorarem la convivència i la participació en la nostra ciutat”, va concloure.

L’Aula Sènior va nàixer amb l’objectiu de donar als majors una formació més exigent per a aconseguir major coneixement i poder participar més activament en la societat, i cada any té major acceptació. Els més de 70 alumnes, a més de la formació en aqueixos tres blocs temàtics, podran participar a més cada dimarts d’un cinefórum, visionant diferents pel·lícules i comentant-les entre tots en finalitzar les projeccions.