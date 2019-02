L’Avinguda Miguel Hernández de Benifaió compta ja amb nous jocs infantils

Print This Post

L’Ajuntament de Benifaió ha dut a terme la renovació del mobiliari urbà d’oci infantil així com l’ampliació dels seus elements de joc situats en l’avinguda Miguel Hernández

Com assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz: “hem executat un important projecte de renovació dels jocs infantils en aquesta zona a més d’ampliar aquestes instal·lacions al llarg de l’àmplia avinguda”. Ortiz matisa que a més “hem renovat un paviment que estava desgastat per un altre nou adaptat per descomptat a les normatives vigents en matèria de seguretat dels menors”.

Cal destacar que entre els nous jocs infantils el consistori ha instal·lat un adaptat per a menors amb mobilitat reduïda.

La inversió municipal en aquest projecte ronda els 20.000 euros.