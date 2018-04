L’Equip d’Handbol femení de l’Alcúdia no jugarà la promoció d’ascens en caure davant el Benidorm

Print This Post

El conjunt de Benidorm aconsegueix la victòria en un partit molt renyit.

A l’Alcúdia es disputà l’encontre entre el Benidorm i el club d’handbol de l’Alcúdia, un partit en el qual els dos conjunts van haver d’anar a totes perquè tan sols es valia la victòria per a classificar-se per al sector de promoció d’ascens.

El marcador va estar molt ajustat, amb unes diferències de dos gols amunt, dos gols avall; sens dubte un partit molt competit pels dos conjunts que finalment acabà guanyant l’equip alacantí per 20 a 23.

La tensió es va poder respirar des del primer minut a l’últim tant en les graderies com en la pista.

Decepció per a l’equip femení d’handbol de la Ribera que s’ha de conformar en la lliga. Ara, queda preparar la pròxima temporada i nou projecte per a aquest equip de segona divisió d’handbol.

L’Encontre el podràs veure aquesta nit a les deu i mitja en l’espai esportiu.