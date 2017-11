L’equip de motos femení recolzat per la Diputació guanya el Campionat d’Espanya de velocitat en Open 600

Paquita Ruiz es fa amb el títol a Jerez amb la pole, victòria, volta ràpida i campionat amb una temporada excepcional del Champi Women Racing, amb el qual col·labora la Diputació de València

Per la seua banda, una altra pilot de l’equip, Mari Calero, aconsegueix a Jerez el segon lloc final en la categoria Open1000 de dones

03/11/2017.La pilot mallorquina Paquita Ruiz s’ha portat el títol de campiona d’Espanya de dones en la categoria Open 600 en el circuit de Jerez, un títol que repeteix per tercer any consecutiu. La pilot s’ha imposat en gran, primer fent-se amb la ‘pole’ amb un millor gir marcat en 1:49.581, i després aconseguint la volta ràpida en carrera (1:50.422) i la victòria, per davant de la subcampiona, Laura Martínez.

Amb aquesta victòria, Paquita Ruiz, que pertany a l’equip Champi Women Racing, amb el qual col·labora la Diputació de València a través de les ajudes a clubs esportius d’elit, ha sumat enguany 4 victòries en 5 carreres i, en cap d’eixes 5 s’ha baixat dels llocs de podi. Paquita ha sumat un total de 116 punts i ha sigut campiona amb un avantatge de 20 punts.

Quant a Mari Calero, l’altra pilot de l’equip Champi Women Racing, ha tingut la mala sort de patir una caiguda en la segona volta de la carrera. Durant les sessions d’entrenaments lliures i classificatoris, Mari havia demostrat el gran pas avant que havia fet en aquest circuit respecte a l’any passat amb un millor temps d’1:58.501. Un avanç que no ha pogut concretar en carrera.

Així i tot, la pilot manté la seua segona posició final en la classificació de pilots de la categoria Open1000 del RFME Campionat d’Espanya de Dones, solament superada per la campiona María Cristina Juarranz. Resultats que mostren el bon moment del motociclisme femení en el campionat organitzat per la Real Federació Motociclista Espanyola.