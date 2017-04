L’equip de raspall d’Alzira continua la seua escalada a semifinals en el Trofeu Diputació

El trio format per Ian, Roberto i Lorja supera amb claredat al grup del ‘Poble de Castelló’ en el trinquet d’Oliva

Es complica l’accés del trio format per Ricard, Josep i Miravalles a la fase de semifinals

23/abril/2017. L’equip de raspall d’Alzira, format per Ian, Roberto i Lorja, ha superat en el trinquet d’Oliva al trio del ‘Poble de Castelló’, format per Ricard, Josep i Miravalles, amb un resultat de 25 a 10. Amb aquesta victòria, el trio liderat per Ian ha fet un pas endavant per a classificar-se per a la ronda de semifinals, en sumar un total de 9 punts en 4 partides, compartint liderat amb el trio d’Oliva, amb Pablo, Sanchis i Raúl, i la parella composta per Moltó i Brisca, de Barxeta.

D’altra banda, el trio de Ricard ha fet un pas arrere en el seu assalt a les semifinals, ja que no depèn d’ells accedir a la següent fase. Només sumen 5 punts en 5 partides, per la qual cosa hauran de guanyar la partida que els queda davant Sergio, Tonet IV i Ricardet II, del Genovés, i esperar que els del Genovés no guanyen la partida que els resta per disputar enfront de l’equip d’Oliva. El conjunt capitanejat per Ricard també necessitaria que el trio format per Moncho, ‘Coeter II’ i Néstor no guanyara els dos compromisos que li resten per disputar. En cas de triomf, l’equip de l’Ajuntament de Simat també els superaria en la classificació.

El relat de l’enfrontament

L’equip de Ian va iniciar la partida a la resta, però ja en el primer joc va aconseguir trencar el dau dels seus adversaris. La segona disputa, malgrat estar molt renyida, va acabar portant-se-la també el trio de Ian, la qual cosa els va permetre situar el 10 a 0 en l’electrònic. Seguidament, l’equip roig va aconseguir el seu primer joc i es va iniciar una dinàmica en què cada equip sumava des del dau fins al 10 a 20. Aquest últim joc va ser molt lluitat i els rojos van desaprofitar un val al seu favor. Així, es va arribar a l’últim joc de la partida que també va caure del costat blau, en aprofitar aquests la seua major confiança, ja que l’equip roig havia perdut una oportunitat d’or en el joc anterior.

Classificació de la fase de grups de la XXIV Lliga Professional de Raspall – Trofeu Diputació de València

1 – Pablo, Sanchis i Raúl (Ajuntament d’Oliva): 4 partides – 9 punts.

2 – Ian, Roberto i Lorja (Ajuntament d’Alzira): 4 partides – 9 punts.

3 – Moltó i Brisca (Ajuntament de Barexeta): 4 partides – 9 punts.

4 – Sergio, Tonet IV i Ricardet (Ajuntament del Genovés): 4 partides – 6 punts.

5 – Ricard, Josep i Miravalles (El Poble de Castelló): 5 partides – 5 punts.

6 – Montaner, Canari i Dorín (Ajuntament de Xeraco): 5 partides – 4 punts.

7 – Moncho, Coeter II i Néstor (Ajuntament de Simat): 4 partides – 3 punts.