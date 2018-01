Les associacions i entitats d’Algemesí han votat al Scooter Club de piragüisme perquè se’ls atorgue el Guardó d’Honor.

Print This Post

Algemesí celebra el 20 de gener el seu naixement com a poble independent

El club de piragüisme Scooter rebrà el Guardó d’Honor a proposta de les entitats locals

A proposta dels col•lectius, associacions i altres entitats de la ciutat, s’atorga el Guardó d’Honor de la Ciutat d’Algemesí, a títol col•lectiu, a l’Associació Esportiva Scooter Club, un dels clubs de piragüisme nacional més antic, per la seua trajectòria de moltes dècades competint a escala nacional i internacional en què ha participat en competicions olímpiques, i molts dels seus esportistes han format part de la selecció nacional en les categories juvenil i sènior. S’ha guanyat un renom tant en els campionats d’Espanya, com d’Europa i mundials. A més, amb la creació d’una Escola de Xiquets, té assegurat el futur del club.

Algemesí celebra el dissabte 20 de gener el dia de Sant Sebastià de Vila, festa en què la ciutat celebra la seua independència gràcies als privilegis atorgats i que van arribar a la ciutat de la mà de Bernat Guinovart i Doménec Gamieta.

Com cada any, el 20 de gener la ciutat tornarà a rememorar la història i els seus veïns agrairan la tasca d’aquests dos il•lustres que, al costat dels algemesinencs de l’època, van fer possible l’Algemesí de hui.

Els actes començaran a les 18 hores amb una processó cívica des de la plaça Major fins al parc de Salvador Castell on es rendirà tribut als busts de Bernat Guinovart i Doménec Gamieta, on es dipositaran dues corones de llorer.

Les celebracions es traslladaran fins al Teatre Municipal on a les 19 hores tindrà lloc l’acte de lliurament del Guardó d’Honor Ciutat d’Algemesí. Un reconeixement a la tasca dels algemesinenses que treballen per fer més gran la seua ciutat.