Les Mestresses de Casa Tyrius de la Ribera es reuneixen a Almussafes

El passat dijous 31 de gener a la vesprada, les presidentes de Mestresses de Casa Tyrius de la Ribera es van reunir a la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes per a celebrar la seua habitual trobada anual.

Durant la sessió, a la qual van assistir 22 persones representants de les entitats de Guadassuar, L’Alcúdia, Carlet, Alginet, Alfarp, Benimodo, Llombai, Benifaió i Almussafes, així com la presidenta provincial, les assistents van presentar les activitats, cursos i tallers que desenvoluparan durant el present any per a continuar complint els seus objectius.

A més, durant la vesprada van aprofitar per a compartir les problemàtiques a les quals s’enfronten en el dia a dia per a poder portar a terme les iniciatives impulsades en cadascuna de les localitats.