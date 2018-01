Les obres al polígon de la carretera d’Albalat finalitzaran abans que acabe l’any

Connect on Linked in

Diputació invertirà 2’4 milions d’euros i les obres estaran finalitzades abans que acabe l’any.

La Diputació de València, a través de l’àrea de Carreteres, invertirà quasi 2’4 milions d’euros en el polígon de la carretera d’Albalat al terme d’Alzira.

La inversió es materialitza en dues obres de millora d’aquesta zona industrial d’alta activitat econòmica.

La primera de les obres, ja adjudicada i en l’última fase administrativa de signatura d’adquisició de terrenys, consisteix en la construcció d’una glorieta d’accessos al polígon industrial per un import de 826.000 €.

El segon dels treballs programats, també adjudicat i pendent d’iniciar-se en els pròxims dies, és el condicionament de la travessia que passa per esta zona industrial d’Alzira i que, en aquests moments, suporta una alta densitat del trànsit. Les obres previstes tenen un import d’1’5 milions d’euros i també incorporaran una nova via per a vianants i ciclistes.

Per tant, les actuacions previstes al polígon estaran finalitzades abans que acabe l’any.