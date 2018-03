Les obres de rehabilitació del pont de Fortaleny avancen per a obrir la via ciclopeatonal projectada per la Diputació

Connect on Linked in

Pablo Seguí: “Aquest pont és una instal·lació representativa del patrimoni valencià i amb aquesta actuació volem conservar-ho, posar-ho a disposició veïnal i atraure visitants”

29/03/2018.El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha visitat les obres de rehabilitació del pont de ferro Alfonso XIII de Fortaleny, una actuació en la qual la Diputació de València va a invertir més d’un milió d’euros i que es convertirà en una via ciclopeatonal de l’àmplia xarxa en la qual treballa la corporació per a facilitar la mobilitat de vianants i ciclistes. Acompanyat per l’alcaldessa de Fortaleny, Juani Clos, i el regidor d’Urbanisme de Sueca, Julio Serra, Seguí ha definit aquesta actuació com “una de les obres més emblemàtiques de l’àrea de Carreteres en la present legislatura”.

Per a Seguí, aquesta infraestructura és una instal·lació singular i representativa del patrimoni valencià que “gràcies a la seua rehabilitació servirà per a l’ús i gaudi de tots els veïns”. La reconversió d’aquest pont en un nou itinerari ciclopeatonal “atraurà nous visitants a la Ribera”, ha declarat. El pressupost de la rehabilitació, que està sent executada per Pavasal i Typsa, ascendeix al milió d’euros, quantitat a la qual posteriorment caldrà sumar l’import de les connexions.

Durant les tasques de recuperació ha aparegut un tramat de bigues en les obertures d’accés situats a banda i banda de l’obertura principal sobre el qual s’erigeix l’arc atirantado, que constitueix la principal singularitat del pont. El primer pas de la rehabilitació ha consistit a realitzar una neteja a fons de l’estructura, després de la qual cosa s’han iniciat els tractaments de pintura que, segons ha explicat el director d’obra, Pablo Boix, “requereixen l’aplicació de fins a tres capes per a la correcta imprimación i protecció de la instal·lació”.

Actualment, les bigues de l’accés aquest presenten un característic color roig, que respon a l’aplicació de la capa de imprimación però que no serà, no obstant açò, el color final del pont, ja que l’objectiu de la Diputació és recuperar el tintat original. Paral·lelament, s’està procedint a la revisió minuciosa de tota l’estructura, a fi de detectar i retirar les peces que estan trencades o molt deteriorades i substituir-les per altres noves. “Finalitzats tots dos processos de pintura i reparació, es cobrirà tota la superfície amb un forjat metàl·lic, en lloc de pedra, però amb una textura homogènia que permeta el pas de les bicicletes al llarg del camí”, ha conclòs el director de l’obra.

Sobre el projecte

L’estructura del Puente Alfonso XIII està formada per diferents obertures d’accés (set en el costat de Sueca i 3 en el de Fortaleny) i una obertura principal de 70 metres de llum, el qual va anar objecte en 1990 de treballs de reparació i reforç que no van impedir, no obstant açò, que calguera limitar la càrrega que podia suportar fins que finalment va ser tancat al tràfic.

Per a açò, les actuacions del projecte adjudicat per la institució provincial consisteixen a rehabilitar les obertures d’accés i retirar les fitacions provisionals, seguint una actuació similar a la realitzada en l’obertura principal en 1990. Així mateix, es duran a terme xicotetes reparacions i adecentamientos de l’obertura principal i s’aplicarà un tractament anticorrosivo a l’estructura completa.

El traçat ciclopeatonal es realitzarà sobre la calçada central de l’obertura principal, amb una amplària de 4,34 metres i evitant l’accés i circulació per les voreres, a causa de la seua escassa amplària i a la tipologia de les baranes, que si bé s’han de respectar des del punt de vista estètic, patrimonial i paisatgístic, no ofereixen els estàndards de seguretat necessaris.

Sobre el pont

El pont Alfonso XIII està situat en la CV-509, de Sueca a Corbera, via integrada en la xarxa de Carreteres de la Diputació de València. Es tracta d’una estructura d’alt valor patrimonial i històric que va ser projectada en 1906 i construïda en 1916. És un dels sis ponts de ferro construïts sobre el Xúquer entre finals del XIX i principis del XX (Gavarda, Alzira, Albalat, Riola, Cullera i Fortaleny) per a salvar la barrera geogràfica que representava el riu, revolucionant així les comunicacions en la Ribera.

Tal com es descriu en el projecte d’actuació, el pont de Fortaleny “és una obra d’enginyeria civil d’indiscutible bellesa arquitectònica, a causa de l’harmonia del seu disseny, l’equilibri de les seues dimensions i una cuidada execució dels suports, piles i estreps, realitzats en maçoneria d’aparell reticular, emulant l’aparell romà”.