L’Escola d’Ocupació “Et Formem 613 Vivendes II” inicia la seua segona fase

En aquests dies, l’Escola d’Ocupació “Et Formem 613 Vivendes II” ha iniciat la seua segona fase, després d’una primera en la qual s’ha impartit el certificat de professionalitat de “Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria” en el qual s’ha procedit a la contractació de 10 persones de Burjassot que figuren com a alumnat-treballador i en el qual també s’ha comptat amb una persona per a l’adreça i una altra per a la docència.

Coincidint amb l’inici d’aquesta nova fase, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, acompanyat de la Regidora d’Educació i Serveis Socials, Olga Camps, han tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà el treball que està fent l’alumnat-treballador participant en el programa.

L’Escola d’Ocupació Et Formen 613 Vivendes II és un programa mixt d’ocupació-formació destinat a la formació de persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius especialment vulnerables. Està promoguda per l’Ajuntament de Burjassot i cofinançada pel SERVEF de la Generalitat Valenciana i el Fondo Social Europeu.

El seu objectiu és millorar la qualificació professional i facilitar la inserció laboral de les persones participants, mitjançant la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o d’interès social que combinen l’execució real d’un treball efectiu i la impartició a l’alumnat de formació professional ocupacional relacionada amb l’objecte d’actuació.

L’inici de la segona fase de Et Formem 613 Vivendes II suposa l’ampliació del programa per dotze mesos més, en els quals l’alumnat-treballador realitzarà el certificat de professionalitat, de nivell dos, de “Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes”. Els i les participants que acaben amb èxit ambdues fases obtindran sengles certificats de professionalitat que facilitaran el seu accés al mercat laboral.

L’objecte d’Actuació de l’Escola d’Ocupació “Et Formem 613 Vivendes II” consisteix en la “Regeneració Integral Urbana del Barri de les 613 Habitatges de Burjassot”.

Actualment el grup es troba realitzant i adequant les plantacions d’arbustos i arbres que incrementen el nivell de *confortabilidad del barri, millorant els paràmetres d’unitats vegetals ornamentals i simplificant la seua conservació i manteniment gràcies a la implantació en la Plaça 9 d’Octubre d’un sistema automàtic de reg per degoteig que faça més eficaç i eficient la distribució de l’aigua.