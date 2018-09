L’Escola de Teatre “Tarumba Jove” inicia un nou curs

Connect on Linked in

L’escola de teatre Tarumba Jove, gestionada per l’Associació Cultural la Tarumba i patrocinada per la regidoria d’Educació, obri la matrícula per als adolescents de la Ribera que tinguen inquietuds teatrals. L’escola es va crear el curs 2016-2017 baix la direcció de José Antonio Martínez. Està orientada als joves entre 12 i 18 anys amb i sense experiència teatral, que treballaran a l’IES Josep Mª Parra. La matrícula té un preu simbòlic i pedagògic de 20 € per a tot el curs, quantitat que va dirigida als gastos que ocasione la mostra final (maquillatge, decorats, roba…). El treball desenvolupat al llarg del curs serà presentat als altres en este acte que es realitzarà a final de curs.

Recordem també que este any l’Escola de Teatre “Tarumba Jove” guanyà el Premi Buero de Teatre Jove de la Comunitat Valenciana en la categoria no escolar, amb l’espectacle Estem fins als…!! de José Antonio Martínez, i a més, els actors Marta Collado, Toni Pau i Jorge Sanchis aconseguiren una menció especial a la interpretació.

Els interessats en participar en este projecte han d’enviar, a partir del 15 de setembre, un mail amb el nom i l’edat a: joseantonio@tarumba.com

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància destaca la tasca realitzada per l’Associació Cultural; “Des del nostre departament volem donar-los l’enhorabona per tots els projectes aconseguits i animar-los a continuar en la mateixa línia de treball. És una satisfacció tenir una associació com Tarumba Jove a la nostra ciutat i els desitgem un nou curs profitós i productiu. Nosaltres, com a institució sempre estem i estarem al costat d’una educació de qualitat, en la que siguen incloses matèries que fomenten la creativitat dels joves”.