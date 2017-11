L’Espai Jove de Sueca celebra el seu quinzé aniversari

Sueca, 17/11/2017.Ja fa quinze anys que va nàixer l’Espai Jove de Sueca. El que va sorgir com una iniciativa espontània de l’efervescència d’un grup de joves, vinguts de les primeres promocions del batxillerat artístic de l’IES Joan Fuster de Sueca, de grups locals de teatre i de música i altres col·lectius, per acollir les propostes més joves i creatives, s’ha consolidat com una de les cites ineludibles de la programació cultural anual de la capital riberenca.

El Consell de la Joventut de Sueca, una associació que representa l’associacionisme juvenil de la localitat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca i altres entitats són els principals impulsors d’esta plataforma anual que pretén reservar un espai a la creativitat i les inquietuds dels joves suecans i d’altres pobles veïns de la comarca.

La mostra multidisciplinar que s’ha inaugurat este dijous, 16 de novembre, a la Sala d’Exposicions Els Porxets de Sueca, dóna el tret d’eixida al programa. En esta 15a edició especial, comissariada per German Rodríguez, han participat Laia Swain, Marta Simeón, Sara Burguera, Roger Carrasquer, Gisel Gorris, Noel Cortés, Alba Marí, Sari Aguado, Lucia Piera, Lucia Cortés, Miguel Somovilla, Vanessa González, Tatania Bernabeu, Noemi Pellicer, Ernesto Navarro, Xussa Català, Pilar Escrivà, Anabel Calderon i el mateix comissari de l’exposició.

En l’acte d’inauguració es va programar també una performance, a càrrec d’Alba Marí, sota el nom “Les més valentes!”.

La programació d’enguany que acollirà, com ve sent habitual, el Casal Jove de Sueca, es completarà amb una oferta variada d’activitats que va des de concerts i cine fòrums a tallers diversos.

Divendres 17

18:00 h. Cine Fòrum. Pel•lícula “Te doy mis ojos”. Filles de la rebel•lió i ARRAN La Ribera. Lloc: Casal Jove

Dissabte 18

18:00 h. Mural Creatiu. Oci al Casal Jove. Lloc: Casal Jove

Divendres 24

18:00 h. Taller d’autodefensa feminista (no mixt). Filles de la Rebel•lió i ARRAN La Ribera. Lloc: Casal Jove

Dissabte 25

20:00 h. Concert Revenge Athem. Lloc: Casal Jove

Diumenge 26

19:00 h. Concert Combos Associació Musical A.T Lloc: Casal Jove

El regidor de Joventut, Xavier Masó, ha aplaudit el repetit èxit de la iniciativa: “l’Espai Jove està dedicat a la participació activa dels joves en la vida cultural de la ciutat, és un goig que hui celebrem ja el seu quinze aniversari i vore cada any cares noves que arriben amb ganes de reinventar-lo, en cada edició”.