L’exposició “No em toques el WhatsApp” arriba a Mislata per a conscienciar a la joventut sobre la igualtat

L’activitat forma part de Valoracció, un projecte premiat per la FVMP, per a fer que els joves del municipi convisquen en societat, impulsen la seua autonomia personal i generen una consciència crítica

El programa “Valoracció”, impulsat des de la regidoria de Joventut, és un programa dirigit als joves dels instituts de Mislata i que té com a fi agrupar totes les accions, dirigides a la joventut, que es realitzen des de les diferents regidories de l’Ajuntament. El projecte ha tornat un curs més oferint als propis centres educatius un ampli ventall d’activitats d’educació en valors, com són el medi ambient, la igualtat i fins i tot el foment del comerç local.

Aquest programa formatiu, premiat ja el passat curs per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, complementa la labor pedagògica dels instituts, centrant-se en aquelles qüestions que més preocupen a la joventut. A més, es contemplen una altra sèrie de propòsits com són els de impulsar accions de participació, fomentar hàbits saludables, estimular l’interès per l’art i la cultura, educar en la responsabilitat mediambiental o articular estratègies per a arrelar relacions socials i interpersonals basades en el respecte a la diversitat i la igualtat.

Precisament, una de les activitats que s’han programat dins del projecte, és acollir l’exposició itinerant de l’Institut Valencià de la

Joventut (IVAJ) “No em tocs el WhatsApp”. Aquesta iniciativa pretén transmetre valors de convivència, educació i respecte, davant el que significa l’existència d’actituds violentes contra les dones a través de les xarxes socials. Es tracta de conscienciar a tota la societat de la realitat de moltes dones i de la necessitat d’ajudar-les denunciant qualsevol manifestació o indici de violència contra elles. Es desenvolupa a través d’exposicions i tallers dirigits, sobretot, als joves.

La mostra consta de 20 panells, on s’estructuren les fotografies realitzades per joves d’entre 14 a 30 anys que denuncien aqueixa violència i assetjament a través de les xarxes, reivindicant al seu torn respecte i llibertat. Té com a principal objectiu sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de conèixer i, per tant, saber detectar la violència de gènere, mostrant el rebuig per part de la població més jove cap a aquesta xacra.

Des d’avui, i fins al pròxim 28 d’octubre, es pot visitar l’exposició en el Centre Sociocultural La Fàbrica. I avui mateix ja han començat a visitar-la els i les estudiants dels diferents instituts de la ciutat. A aquestes primeres visites s’han sumat el regidor de Joventut, Ximo Moreno, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña.