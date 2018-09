L’Hospital Clínic incorpora una nova Unitat de Angiología i Cirurgia Vascular

Connect on Linked in

L’Hospital Clínic Universitari de València ha incorporat recentment una Unitat de Angiología i Cirurgia Vascular, especialitat mèdic-quirúrgica responsable del diagnòstic i tractament de les malalties de la xarxa de gots que formen part de l’aparell circulatori, la qual cosa inclou el sistema arterial, venoso i limfàtic.

Fins al moment, en l’Hospital Clínic la patologia vascular es tractava en el Servei de Cirurgia Cardiovascular per facultatius d’aquesta especialitat juntament amb el Servei de Radiologia Intervencionista.

A partir d’ara, aquest tipus de patologies seran tractades de forma especialitzada per la Unitat de Angiología i Cirurgia Vascular adscrita al Servei de Cirurgia Cardiovascular.

Aquesta nova unitat ha anat desenvolupant-se en els últims anys juntament amb la dotació de facultatius especialistes en Angiología i Cirurgia Vascular fins al reconeixement final de la unitat funcional i el nomenament de Marta Zaplana com a coordinadora. La Unitat està formada pels facultatius Francisco Guerrero Baena, Laura Gálvez Núñez i Ricardo Lluna Urraca.

Novetats que incorporarà la Unitat

La Unitat té com a objectiu prioritari reduir la demora que ha existit fins ara per a la valoració de pacients i el tractament quirúrgic d’aquests.

Entre les novetats i millores que incorporarà la Unitat es troben la incorporació d’un conjunt de teràpies endoluminales per al tractament de la malaltia venosa crònica (varices) i la cooordinación i treball conjunt amb el Servei de Radiologia Intervencionista per a optimitzar i desenvolupar tècniques mínimament invasives per al tractament de la patologia arterial i venosa.

De la mateixa manera, la Unitat treballarà al costat del Servei de Nefrología per a donar assistència més ràpida als pacients amb insuficiència renal que precisen un accés vascular per a la realització d’hemodiàlisi.

Patologies més freqüents

Les patologies més freqüents tractades per aquestes unitats són la malaltia venosa crònica (varices), que pot suposar no solament un problema estètic, sinó comportar també serioses complicacions com la flebitis, trombosi, úlceres en les cames etc.

Entre les malalties arterials es troba la isquemia de les extremitats, és a dir quan les artèries envelleixen de forma especialment ràpida si estan sotmeses als factors de risc vascular com el tabac, hipertensió, colesterol i diabetis, i la malaltia aneurismática potencialment mortal en cas de trencament.

Una altra de les competències de la Cirurgia Vascular és la realització d’accessos vasculars per a hemodiàlisis. Consisteix a dur a terme la unió d’una artèria i una vena per a provocar un augment del flux i calibre d’aquesta vena i que amb ella puga realitzar-se la connexió a la màquina d’hemodiàlisi i el filtrat de la sang en pacients que pateixen una fallada renal.