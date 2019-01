L’Hospital de la Ribera aborda en una jornada la Mutilació Genital Femenina

Connect on Linked in

L’ablació genital està reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i de les xiquetes

Més de 100 dones de la comarca de la Ribera procedeixen de països on aquesta pràctica està generalitzada

L’Hospital Universitari de la Ribera ha acollit, este matí, una jornada sobre Mutilació Genital Femenina, dins dels actes que, durant 2019, té previst celebrar cada dia 25 de mes, per tal de conscienciar sobre la violència de gènere.

La Mutilació Genital Femenina és una pràctica que és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i de les xiquetes. Cal destacar que, a la comarca de la Ribera, més de 100 dones immigrants procedeixen de països on esta pràctica està generalitzada.

En este sentit, la facultativa del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Doctor Peset, Melissa Daroca, ha explicat que “a la Comunitat Valenciana aquesta xifra puja a 5.400 dones i xiquetes que procedeixen de 23 països on es manté este tipus de mutilació. D’elles, més de 1.200 són menors de 15 anys i estan en risc potencial de ser sotmeses a esta pràctica “.

La jornada celebrada a l’Hospital d’Alzira, a la qual han assistit uns 40 professionals sanitaris, ha comptat, a més, amb el testimoni de la Agent de Salut de Base Comunitària, Aminata Soucko, una dona que va patir mutilació genital a Mali, el seu país de naixement.

Soucko ha explicat com va patir en primera persona l’ablació genital i, posteriorment, la van obligar a contraure matrimoni. “Des d’aleshores -explica esta Agent de Salut- he lluitat per poder estudiar i tenir la meua independència com a dona i com a persona, i gràcies a este esforç sé que la meua filla ja no té risc de patir este tipus de mutilació”.

Així mateix, els ponents han coincidit que la mutilació genital femenina comporta disfuncions sexuals i reproductives i, a més, suposa un risc per a la salut integral de dones i xiquetes, ja que la pràctica totalitat d’elles es duen a terme en països subdesenvolupats sense cap tipus d’higiene, asèpsia ni anestèsics.