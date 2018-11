L’IES Almussafes denuncia la violència de gènere amb l’exposició fotogràfica #Noemtoqueselwhatsapp

Print This Post

El centre educatiu programa del 6 al 15 de novembre aquesta mostra organitzada per l’Institut Valencià de la Joventut

La iniciativa, composta per 20 panells amb imatges creades expressament per joves, busca conscienciar sobre aquesta xacra

A partir de demà, dimarts 6 de novembre, i fins al pròxim dijous 15, l’exposició fotogràfica de l’IVAJ #Noemtoqueselwhatsapp aterra en l’IES Almussafes per a conscienciar a l’alumnat del centre sobre la importància de lluitar contra la violència de gènere i per la igualtat entre homes i dones. La localitat serà una de les 10 poblacions per les quals passarà durant aquest mes de novembre la iniciativa, que es complementa amb una guia didàctica amb material relacionat amb aquesta temàtica. Segons el director general de l’IVAJ, Jesús Martí, l’objectiu és “inquietar i remoure a les persones joves enfront d’aquest problema social”.

La prevenció, detecció i denúncia de la violència de gènere és una de les prioritats, al marge dels continguts acadèmics impartits en cada nivell, de l’Institut d’Educació Secundària Obligatòria d’Almussafes. Per a seguir en aquesta línia de difusió dels valors d’igualtat entre homes i dones, el claustre de professors i professores del centre ha decidit acollir en la infraestructura l’exposició fotogràfica impulsada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) #Noemtoqueselwhatsapp, una mostra amb la qual aquest organisme depenent de la Generalitat Valenciana busca “inquietar i remoure a les persones joves enfront d’aquest problema social”, tal com explica el director general de l’IVAJ, Jesús Martí.

Almussafes serà un dels 10 municipis de la Comunitat Valenciana que comptarà amb aquesta iniciativa durant el present mes de novembre, unint-se així a les localitats d’Alaquàs, Asp, Aiora, Foios, la Pobla de Farnals, la Pobla Llarga, Moncada, Paterna i Picanya. L’alumnat almussafeny treballarà del 6 al 15 de novembre els valors del respecte i la llibertat a través dels 20 panells amb fotografies que componen la iniciativa, i que han sigut realitzades per joves i grups de joves de 14 a 30 anys.

Durant aqueixes jornades, el professorat també es recolzarà en la guia didàctica de la col·lecció ‘M’importa’ que acompanya #Noemtoqueselwhatsapp per al desenvolupament del seu treball de conscienciació. En el material que l’IVAJ posa a la disposició d’ajuntaments, instituts i associacions destaca el vídeo interactiu #NOesNo, que posa en evidència comportaments masclistes normalitzats en la vida quotidiana dels adolescents des de diferents òptiques i que ha sigut realitzat en col·laboració amb el Centre d’Assistència de Víctimes d’Agressions Sexuals (CAVAS).

Des del seu llançament, l’exposició ha recalat ja en més de 130 municipis i centres educatius de la Comunitat Valenciana i aquest mes de novembre continuarà el seu recorregut per a continuar conscienciant al col·lectiu d’adolescents sobre la necessitat de seguir lluitant per aconseguir una societat més igualitària i totalment lliure de tot tipus de violència.