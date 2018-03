L’IES Almussafes realitza una nova Ruta Matemàtica per la localitat

Print This Post

64 estudiants del centre participen en una nova edició del projecte amb el qual aprenen sobre aquesta matèria mentre coneixen el seu entorn

Durant l’activitat han seguit les instruccions arreplegades en el llibre “Rutes matemàtiques per Almussafes. De l’IES a la Torre”, editat pel consistori

Almussafes, a 26 de març de 2018.Un grup d’alumnes de tercer de secundària de l’IES Almussafes ha gaudit hui, dilluns 26 de març, d’una nova ruta matemàtica pels carrers de la localitat, una iniciativa impulsada a mitjan 2016 per dues professores del Departament de Matemàtiques del centre educatiu amb l’objectiu de traslladar als alumnes la importància d’aquest saber en el nostre entorn.

L’inici de l’activitat s’ha dut a terme a les 10 hores en l’institut i després de recórrer un total de nou parades en edificis públics i zones verdes del municipi, han arribat al final del trajecte, els voltants de la Torre Racef, al voltant de les 13.30 hores. Pel camí han realitzat càlculs i problemes basats en llocs d’interés assenyalats, com la zona de camps, el Centre de Salut, el Centre Cultural, l’Ajuntament, el Parc Central i l’església parroquial Sant Bertomeu Apòstol.

Entre els reptes als quals s’han sotmés destaquen l’esbrinament d’eixos de simetria, càlculs de volum, superfícies i altures o l’anàlisi de figures geomètriques, exercicis arreplegats en el llibre “Rutes matemàtiques per Almussafes. De l’IES a la Torre”, escrit per les professores Beatriz Chofré i Marisol Parra i editat per l’Ajuntament d’Almussafes en 2016.

Aquesta Ruta Matemàtica conjuga el descobriment del patrimoni artístic i mediambiental local amb la pràctica de conceptes matemàtics impartits al llarg del curs en l’IES Almussafes, una iniciativa amb la qual els docents busquen que els alumnes coneguen el lloc en el qual viuen des d’un punt de vista nou i amb el qual també poden aprendre matemàtiques.