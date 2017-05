L’IES Joan Fuster de Sueca entrega els guardons de la seua 32é edició dels Premis Literaria

Sueca, 03/05/2017.Este matí s’ha celebrat a l’IES Joan Fuster de Sueca el lliurament dels guardons de la 32é edició dels Premis Literaris Joan Fuster destinats a tots els alumnes del centre educatiu, una edició encara més especial atés que enguany es commemora el 25 aniversari de la mort de l’escriptor de Sueca. L’institut és una de les entitats implicades en el programa “Joan Fuster, 25 anys després (1992-2017)” i en el marc d’este, el centre, que porta el nom de l’assagista de Sueca, ha organitzat diferents activitats junt amb el consistori i l’Espai Joan Fuster vinculades a la figura i l’obra de “l’homenot” de Sueca.

Els premis literaris Joan Fuster, amb una trajectòria ja important que supera les tres dècades, van nàixer el mateix any que nomenaren a Fuster fill predilecte de la ciutat. A l’acte ha assistit el regidor d’Educació, Vicent Baldoví; els escriptors i estudiosos de Fuster, Víctor Gómez i Isidre Crespo; els professors de l’IES Joan Fuster i escriptors, Xavier Serra i Salvador Vendrell i representants de l’AMPA del centre. En finalitzar, els escriptors han participat també en la taula rodona que s’ha organitzat per clausurar la jornada.

Vicent Baldoví, regidor d’Educació, ha remarcat que estos premis “són una gran aposta per reforçar i incentivar la lectura i l’escriptura entre els joves i una manera de reivindicar la nostra llengua, perquè els joves són el futur i per ells passa que continuen protegint la nostra llengua i la nostra cultura”.

El certamen literari es divideix en tres categories (teatre, poesia i narrativa) i per cicles formatius (1r cicle de secundaria, 2n cicle de secundaria, Batxillerat i Formació Professional). En la modalitat de teatre, el primer premi ha recaigut en l’alumna de 4t d’ESO, Roser Serra, amb l’obra “Un sidral de família”. En poesia, els guardonats han estat Almudena Sanjuán, de 1r d’ESO, amb la seua poesia “Créixer”, i en Batxillerat i FP el guardonat ha estat Jordi Casanova, amb els versos de l’obra “Éssers”.

En la modalitat de narrativa, el primer premi en el 1r cicle de secundaria ha estat per a Carles Tarrasó, amb “Un pensament equivocat”; en el 2n cicle de secundaria per a Roser Serra, amb l’obra “Ja anem de camí” i en primer de batxillerat i FP han estat dos els treballs guanyadors atés que el jurat ha al·legat que ho ha tingut molt complicat per triar un dels dos relats per l’alt nivell dels treballs, així els guardons han recaigut en Isabel Villalonga, amb “Abril, histories d’un autobús” i Marta Boira, amb l’obra “14 de juny de 1940, no tenim temps”.

El professorat de l’IES Joan Fuster ha explicat que la iniciativa va nàixer per despertar l’esperit crític entre els joves, a partir del foment de la lectura i l’escriptura. El col·lectiu de professors s’ha mostrat molt satisfet per l’èxit i el nivell de la nova convocatòria, tot assenyalant que la participació és més nombrosa en cada edició.