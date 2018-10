L’IVAM organitza aquesta setmana el congrés internacional ‘Més enllà del museu

Print This Post

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) organitza el congrés “Més enllà del museu” els dies 19 i 20 d’octubre amb l’objectiu de debatre el futur de les institucions culturals en el segle XXI. El congrés compta amb ponents de l’àmbit museogràfic i artístic internacional que relataran les seues experiències i els seus projectes en els centres que representen.

En la trobada es debatrà sobre què hauria de caracteritzar els museus en el segle XXI, quines són les seues fronteres o si n’hi ha d’haver, així com la relació, actual i futura, amb els agents i espais que conformen l’ecosistema artístic.

El cicle de conferències arrancarà amb la ponència de Sjarel Ex, director del Museum Boijmans Van Buningen de Rotterdam, qui explicarà la renovació prevista del museu en 2019 a fi de fer visitable la col·lecció no exposada; tot un repte a l’hora de mostrar la col·lecció i de subvertir l’orde clàssic temporal.

Per la seua banda, Beatrice Josse, directora de ‘Magasin de Grenoble’, qüestionarà la institució artística mateixa i els límits d’aquesta a l’hora de privilegiar esdeveniments efímers sobre exposicions. Segons la seua filosofia, les creacions dels artistes contemporanis actuals no són les mateixes que les dels anys 80, per la qual cosa els espais i les dinàmiques s’han d’adaptar a aquests.

Paul B. Preciado, director de Programes Públics del MACBA i de la “Documenta” 14, conegut internacionalment pel seu treball sobre les polítiques de cos, gènere i sexualitat, tancarà el cicle de conferències de divendres. La seua intervenció aportarà noves perspectives sobre com el museu se situa i desenvolupa pràctiques en el context socioeconòmic actual.

Des de Zuric es desplaça a l’IVAM Carmen Mörsch, directora de l’Institute for Art Education de la Universitat de les Arts de Zuric, Suïssa. En els seus plantejaments revisa els projectes educatius en els museus i proposa altres metodologies i processos que siguen més col·laboratius, crítics i constructius.

La conferència d’Andrea Viliani, director del MADRE (Museu d’Art Contemporani de Nàpols), girarà entorn del seu concepte de museu i de les seues pràctiques de treball, en les quals parteix de la realitat social i el context en què s’ubica el centre.

La ponència d’Iwona Blazwick, directora de la Whitechapel Gallery a Londres, tancarà el congrés dissabte a la vesprada. Blazwick va formar part de l’equip de la Tate Modern que va dissenyar la reordenació de la col·lecció. La seua proposta va ser innovadora, ja que trencava l’orde cronològic de les obres per a reorganitzar-les per blocs temàtics, amb la qual cosa s’establien relacions i diàlegs entre les peces i els artistes.

Aquestes conferències es completen amb una taula redona en què participaran María Inés Rodríguez, exdirectora del Museu d’Art Contemporani de Bordeus, Katya García-Anton, directora de l’Office of Contemporary Art de Noruega, i Manuel Olveira, director del Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó.

Així mateix, es presenten 12 comunicacions seleccionades a través d’una convocatòria internacional. L’estructura del congrés permetrà mostrar la pluralitat de pensaments actius que estan generant idees i pràctiques entorn del museu.