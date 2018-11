Manifest Aniversari Mobilitzacions a Alzira

Connect on Linked in

Per un finançament i unes inversions justes

INTRODUCCIÓ:

Aquest cap de setmana fa 1 any de la gran mobilització que va esdevindre a la ciutat deValència reclamant una reforma de Sistema de Finançament Autonòmic a la que el nostreAjuntament es va sumar.Fa un any es demostrà la unió social front aquest agravi, i és per això que, un any després ens tornem a reunir per continuar reclamant una reforma que possibilite al nostre territori ser-ne un de futur per a les noves generacions.

Per això, un any després, tornem a donar lectura al mateix text i ho continuearem fent que el sistema de finançament no esdevinga un de just per a poble valencià. El pròxim mes de març es compliran 40 anys de la creació del Consell del País Valencià, un esforç compartit en el qual es va implicar tota la societat i que va desembocar en l’Estatut, aprovat en l’any 1982, que va permetre la recuperació de la capacitat dels valencians i de les valencianes de decidir el seu futur. dècades més tard ens trobem en un moment que requereix aqueixa mateixa unitat per fer-nos escoltar amb una sola veu i aconseguir un futur sense més hipoteca que la nostra

capacitat per a generar riquesa, benestar i progrés.

La construcció de l’Estat autonòmic ha acostat les decisions polítiques a la ciutadania, però hui, estem en una situació de fallida.

Fins hui, cap dels diferents sistemes de finançament ha tractat amb justícia a la Comunitat. Aquest mateix any, cada valenciana i valencià rebrem 237 euros menys que la mitjana de ciutadans de l’Estat, o 839 menys que l’autonomia millor finançada, la qual cosa equival a un 10% i 29% menys de recursos, respectivament.

Si sumem infrafinançament i infrainversió, enguany, la nostra discriminació aconseguirà els 1.600 milions d’euros, sols comparant-nos amb la mitjana. Estem, per tant, en una situació insòlita, tenim una renda per càpita inferior en 12 punts a la mitjana i necessitem més d’aqueixos 1.600 milions d’euros per acostar-nos a aquesta. I, no obstant això, som l’autonomia que menys recursos per habitant rep; l’única que, tot i ser pobra, aporta al conjunt de l’Estat. El resultat és insuportable per a la ciutadania valenciana.

Davant aquesta prolongada discriminació, ja l’any 2013 la Comissió d’Experts per al disseny d’un nou model de finançament autonòmic va assenyalar que el problema de desigualtat i menor finançament rebut per la Comunitat Valenciana es remunta a l’inici dels sistemes de autonòmic de la dècada dels huitanta.

A la vista d’aquesta realitat, la Generalitat Valenciana va promoure en l’any 2013 el “Manifest per un finançament just per a la Comunitat Valenciana”. Tres anys més tard, en l’any 2016, la Valenciana va promoure el “Manifest per un finançament just”, al qual van seguir acords aconseguits per unanimitat en Les Corts Valencianes que denunciaven la marginació dels valencians i de les valencianes en matèria de finançament i inversions.

Per tot això exigim:

1. Una reforma immediata del sistema de finançament que establisca un nou model amb recursos suficients i repartits equitativament entre totes les autonomies, que possibilite als valencians i a les valencianes tindre uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les nostres competències pròpies.

2. Un repartiment de les inversions i una execució que acabe amb el dèficit inversor a laComunitat Valenciana, que compense en tot cas la insuficiència inversora en els últims anys i dedique una quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional.

3. El reconeixement dels dèficits de finançament acumulats directament pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, i l’establiment de mecanismes de compensació perquè el nou model no naix llastrat per la injustícia diferida dels anteriors. dècades després de la nostra unitat per l’autonomia, el poble valencià reivindiquem,més unit que mai, aconseguir plenament els drets reconeguts en la nostra constitució.

Els valencians i les valencianes vivim un moment històric en el qual volem posar punt final a la discriminació, per avançar cap a una societat més prospera i més justa.

Tota la ciutadania valenciana, de moltes i diverses tendències polítiques, d’un ampli ventall d’entitats cíviques i, en definitiva, el poble valencià sabem que per exigir igualtat social i de drets ens cal millorar el nostre finançament, les inversions públiques al nostre territori i compensar el nostre deute històric acumulat.

Gràcies per la vostra participació en l’expressió de la voluntat de tot un poble. Amb unió, ho aconseguirem!