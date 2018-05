Maria Josep Amigó inaugura una jornada sobre el canvi climàtic i l’energia sostenible a Massamagrell

Connect on Linked in

Aquesta es la cinquena jornada que la Diputació organitza a la comarca

Massamagrell ha acollit la cinquena jornada comarcal sobre canvi climàtic i energia sostenible organitzada per la Diputació de València. Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació, va ser l’encarregada d’inaugurar l’acte junt amb Josep Bort, diputat de Medi Ambient i Pep Galarza, alcalde de Massamagrell.

Aquestes jornades tenen com a objectiu informar i resoldre dubtes tant dels tècnics municipals com de la població. Fins al 18 de juliol continuaran celebrant-se a diferents localitats com Sueca, Gandia o Ontinyent, on finalitzarà aquesta sèrie de jornades.