Maria Josep Amigó: «Les ajudes als municipis es concedeixen d’acord amb criteris objectius per acabar amb “els amiguitos del alma”»

La Diputació de València suprimeix del Pressupost per a 2018 els convenis singulars com a mètode per subvencionar els pobles i ciutats de les comarques valencianes

La vicepresidenta de la Corporació provincial valora els comptes per al present exercici com a «justos, pensats per a rescatar persones, unir esforços entre administracions i eliminar desigualtats entre pobles i ciutats. S’han acabat els ‘amiguitos del alma’»

11/01/2018.La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha valorat el pressupost aprovat per la Corporació provincial per al 2018. La vicepresidenta ha assegurat que els comptes per al present exercici «són justos, socials, pensats per a rescatar persones, unir esforços entre les diferents administracions i eliminar desigualtats entre pobles i ciutats». I dintre d’aquests paràmetres «s’han eliminat definitivament els convenis singulars com a mètode per subvencionar els municipis i ciutats de les nostres comarques», ha subratllat la vicepresidenta.

En aquest sentit, Maria Josep Amigó ha incidit en que a la Diputació de València, a diferència d’altres administracions, «les subvencions es concedeixen d’acord amb criteris objectius, basats en indicadors socials, demogràfics i econòmics. Hem eliminat el clientelisme i els amiguismes. S’han acabat dels ‘amiguitos de l’alma’», ha explicat. La vicepresidenta, a més, ha representat de forma gràfica el final de les ajudes discrecionals: «en 2014 el govern del PP va repartir 34,4 milions d’euros en ajudes no reglades i 23,6 milions en ajudes reglades; en 2017, l’actual govern de la Diputació va destinar 83,9 milions en ajudes reglades i 4 milions en no reglades; en 2018 ja no hi haurà convenis singulars per a inversions municipals».

Així mateix, en el Pressupost de la Diputació per al present exercici s’ha incrementat en un 30% la dotació destinada a serveis socials municipals als pobles i ciutats de les comarques valencianes. Un augment que arriba acompanyat, un any més, de la construcció i posada en funcionament de centres socials de titularitat pública. «Si sumem la inversió prevista per a 2018 i 2019 a la realitzada en 2017, en total seran prop de 17 milions d’euros per a centres socials públics d’abast comarcal en matèria de dependència, gent gran, malalts mentals o persones amb diversitat funcional. Deu actuacions en deu comarques diferents, més de 500 places públiques en residències i centres de dia, les primeres habilitades en centres públics durant els darrers vint anys», ha remarcat Maria Josep Amigó.

Així mateix, durant el 2018 es donarà continuïtat a la col·laboració interinstitucional encetada en els darrers anys, per tal de «millorar la qualitat de vida de la ciutadania sense competir entre administracions, sinó buscant cooperacions i sinergies en benefici dels nostres veïns i veïnes», ha indicat la vicepresidenta. Una col·laboració que es materialitzarà en l’àrea de benestar, amb la posada en funcionament de nous centres socials públics; en matèria educativa, a través del Pla Municipal de Manteniment d’Escoles, el qual tornarà a destinar set milions d’euros per a millorar l’eficiència energètica dels centres educatius públics; així com l’aportació de 20 milions d’euros per al Fons de Cooperació Municipal, per tal de pal·liar l’infrafinançament que pateixen els ajuntaments dels municipis valencians.

Eliminar desigualtats

El pressupost presentat per a 2018 persegueix eliminar desigualtats entre pobles i ciutats. Amb aquest propòsit es continuaran implementant avanços en l’administració electrònica, com ara el programa Connecta València, per tal de garantir l’accés dels veïns i veïnes als serveis bàsics independentment de quin siga el seu lloc de residència. En matèria cultural, l’òpera visitarà els municipis de les comarques valencianes gràcies a Les Arts Volant; es contribuirà a la dinamització dels atractius turístics de la demarcació de València; a més de destinar una important inversió en carreteres, per tal de millorar la seguretat viària de la xarxa de carreteres valencianes.

En definitiva, un pressupost «que aglutina les prioritats del Pacte del Botànic, orientades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i invertir els recursos públics amb honestedat, justícia i eficiència», ha conclòs la vicepresidenta.