Maria Josep Amigó visita les obres del CRIS i el Centre de Dia a Carcaixent

L’Ajuntament ha rebut una subvenció per part de la Diputació per a la seua realització

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó ha visitat les obres del Centre de Rehabilitació i Integració Social i del Centre de Dia per a malalts mentals a Carcaixent. Aquests centres oferiran un servei de suport tant per a totes aquelles persones de la Ribera Alta que ho necessiten com per a les seues famílies.

Aquests centres, a més de suposar l’atenció d’una necessitat urgent, crearan nous llocs de feina, que estaran destinats principalment a professionals de la comarca. Aproximadament s’oferiran 25 places per a cuidadors i experts. A més, s’integraran diverses àrees de la localitat com esports o cultura, que donaran suport a les activitats organitzades per als residents.

La construcció d’aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la col·laboració de la Fundació Manantial, que s’ha encarregat de les obres i serà qui oferirà els serveis necessaris als dos centres. Però, a més, la Diputació ha facilitat una subvenció de 800.000 euros.

Les obres d’aquest projecte social es van iniciar en maig i està previst que es finalitzen en novembre d’aquest mateix any, de manera que els centres puguen començar a estar actius en 2019.