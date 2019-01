Mariví Borrell nomenada Clavariessa de les Festes Vicentines de 2019

Connect on Linked in

L’acte de nomenament ha tingut lloc al Saló de Cristall de l’Ajuntament de València.

Maria Vicenta Borrell ha sigut nomenada honorable Clavariessa de les Festes Vicentines de 2019.

Mariví, que ha sigut elegida per a ostentar aquest càrrec, pertany a l’altar del Mar, concretament és la Presidenta de l’entitat des de 2016, però a més, és membre de la directiva de la Junta Central Vicentina.

Un any que Mariví espera viure intensament.

Un acte que ha sigut presidit pel regidor de Cultura Festiva i President de la Junta Central Vicentina, Pere Fuset.

A més, Fuset ha explicat que al llarg de tot l’any hi haurà un gran nombre d’activitats.

2019, any del VI centenari de la mort de Sant Vicent, serà un gran any per a València i per a la resta del territori.