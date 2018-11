Marzà: ‘Després d’un esforç col·lectiu i de la voluntat d’aquesta administració, hem fet realitat el programa Batxibac en dos instituts valencians’

Print This Post

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha conegut els estudiants que cursen el programa Batxibac en dos instituts valencians durant el curs 2018-2019 en un acte que s’ha realitzat a la seu de la Conselleria, en què també han participat el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, la consellera i directora de l’Institut Français d’Espanya, Anne Louyot, i els directors dels centres que hi participen.

El programa permet impartir un currículum mixt per a l’obtenció de la doble titulació del Baccalauréat francés i el Batxillerat espanyol i, amb això, accedir a l’educació superior tant francesa com espanyola. Els dos primers centres on es du a terme el programa són l’IES Ausiàs March de Manises, amb 6 alumnes que cursen el programa, i l’IES Broch i Llop de Vila-real, amb 9 alumnes.

El conseller Marzà ha remarcat que «la doble titulació Batxibac es va posar en marxa a l’Estat espanyol durant el curs escolar 2010-2011, fruit d’un acord marc de col·laboració entre els dos estats signat a París l’any abans, però fins ara l’alumnat valencià no tenia l’oportunitat de poder seguir el programa. Finalment enguany, després d’un esforç col·lectiu i de la voluntat d’aquesta administració, s’ha fet realitat la possibilitat. Quan diem que apostem fermament pel plurilingüisme també ens referim a això».

«El Batxibac no només proporciona un bon nivell de francés al nostre alumnat, sinó que, a més, obri les portes perquè puga cursar una carrera universitària a França amb el que això suposa, ja que és una oportunitat magnífica de creixement personal, d’accés a un altre sistema educatiu, cultural social i econòmic, d’aprenentatge directe, de possibilitat d’internacionalització i de reciprocitat, en fi, en igualtat de condicions de dos territoris veïns», ha assenyalat el conseller.

El programa Batxibac té una durada de dos cursos escolars. La implantació dels ensenyaments del primer curs ha començat aquest curs 2018-2019 i els ensenyaments del segon curs s’impartiran en el període 2019-2020.

El currículum mixt que promou comprén les matèries pròpies del Batxillerat valencià, així com dues matèries específiques d’aquest: Llengua i Literatura Francesa i Història de França.

A més, un terç de l’horari lectiu s’imparteix en llengua francesa, de manera que tant les matèries de Llengua i Literatura Francesa com Història d’Espanya i de França són continguts que s’imparteixen obligatòriament en francés. A banda d’aquestes matèries, s’hi poden sumar altres activitats extracurriculars, com ara intercanvis, voluntariat o visites.

L’obtenció del títol de Batxillerat serà automàtica si l’alumne supera totes les matèries, mentre que, per a l’obtenció del títol de Baccalauréat, serà necessari superar la prova externa Batxibac.

Aquesta prova consisteix en un exercici escrit i un altre oral, els dos referits a Llengua i Literatura Francesa, un comentari de text i un desenvolupament d’un tema d’Història d’Espanya i França.

Com que amb el programa Batxibac es poden obtindre dos títols, l’alumnat pot accedir a la universitat espanyola a través de les proves d’accés a la universitat o bé com a alumnat de Baccalauréat, d’acord amb el que s’ha establit per als alumnes procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals. També poden accedir a les universitats franceses en igualtat de condicions que l’alumnat de Baccalauréat.