La mascletà, l’entrà de la murta i la processó dels Àngels posen el colofó a les festes patronals de Mislata

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler i Marco, va ser convidat per l’Ajuntament i va firmar el Llibre d’Honor de la ciutat

Mislata va celebrar ahir la festivitat de la Mare de Déu dels Àngels, patrona de la ciutat, en el dia gran i últim d’estes festes patronals. La clavaria que porta el nom de la verge va ser l’encarregada d’organitzar, un any més, totes les cites festives en honor de la patrona.

Els actes del dia de la Verge ja es van iniciar el diumenge a la nit, quan a les dotze i mitja de la matinada del dilluns va començar la tradicional Nit d’Albaes i Guitarrà. I tot i que el diumenge es va allargar el dia, la festivitat de la Mare de Déu dels Àngels es va reprendre ben matí, a les set i mitja, amb la despertà dels clavaris en la plaça de la Constitució. Ja al migdia, els clavaris celebraren la missa en honor a la patrona en l’església de la Mare de Déu dels Àngels.

El conceller d’Hisenda, Vicent Soler i Marco, convidat pel govern municipal, va ser rebut a les portes del Consistori per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la resta de regidors. Després de la firma del conseller al Llibre d’Honor de la ciutat, tots es van dirigir a la Plaça Major per a presenciar en directe la sempre espectacular mascletà dels Àngels, disparada enguany per la pirotècnia Ricardo Caballer. La potència i musicalitat de la disparà va deixar molt bon sabor de boca a tots els assistents. El conseller, l’alcalde i el president de la clavaria dels Àngels, Luis Latorre, van ser els encarregats de prendre la metxa a la mascletà.

La programació festiva va seguir de vesprada amb l’Entrà de la murta, un acte on els clavaris recorren l’itinerari de la processó per a repartir la murta, al mateix temps que oferixen orxata a tots els assistents. I a les nou i mitja de la nit, com és tradicional, la imatge de la Mare de Déu dels Àngels va eixir en processó pels carrers de la ciutat.

Les festes continuen fins al final d’esta setmana en la fira instal·lada en la Plaça Major. A les 19 hores és la desfilada inaugural i a les 20 hores s’inaugura el recinte al que es traslladarà tota l’activitat a partir d’ara i que, a més d’una completa programació d’actes musicals, gastronòmics i pirotècnics, compta amb l’atractiu de les casetes de les associacions, la fira d’atraccions infantils i un mercat medieval.