Mercedes Berenguer assenyala que el Pla d’Escoles busca fer més eficients els centres educatius

La diputació destina 7 milions d’euros per actuar en 44 col·legis de totes les comarques valencianes a través dels ajuntaments

L’ajuda, que es canalitzarà a través dels ajuntaments, anirà dirigida a 44 centres educatius de totes les comarques de la província, segons els criteris establits per la Conselleria d’Educació. L’objectiu és seguir treballant perquè el pla cada vegada abaste a més centres. “Es tracta d’assistir als municipis allí on no arriben altres institucions, així com pal·liar situacions d’extrema necessitat donat l’infrafinançament”, en paraules de la diputada.

Per a la concessió de les ajudes, la conselleria ha seguit criteris com la població del municipi, la territorialitat i la urgència. Els fons aniran destinats a millorar instal·lacions que contribuïsquen a un major aprofitament dels recursos energètics, especialment, la substitució de portes i finestres. “Convocarem en breu una reunió amb els alcaldes per a explicar-los com es van a tramitar les ajudes”, ha puntualitzat Mercedes Berenguer.

Així mateix, la diputada ha destacat la importància de la col·laboració entre la Generalitat Valenciana, la pròpia Diputació i els ajuntaments en aquest projecte, ressaltant que és “una gran satisfacció, ja que resulta imprescindible per afavorir l’existència d’una societat més igualitària, més formada, més solidària i amb millors condicions de convivència”.

“Només s’aprecia allò que es respecta, només es respecta allò que es coneix, i només es coneix allò que s’ensenya a descobrir, i on s’ensenya a descobrir la vida, la igualtat, la solidaritat i el coneixement és en els col·legis”, ha conclòs Berenguer. El Pla Municipal de Manteniment d’Escoles ara haurà de passar pel ple per a la seua aprovació i posteriorment seran els ajuntaments els que s’encarreguen de la seua engegada en els centres.