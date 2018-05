Més de 300 estudiants participen en la III edició de la Fira Orienta-T a Sueca

Connect on Linked in

El Casal Jove de Sueca acull la tercera edició d’esta iniciativa fins el pròxim divendres 4 de maig

Sueca, 03/05/2018.S’arrima el final de curs i és hora de decidir el camí a emprendre en el pròxim 2018-2019. Amb l’objectiu de facilitar als joves la presa d’una de les decisions més importants de les seues vides, l’Ajuntament de Sueca ha programat una nova edició de la Fira de l’Estudiant Orienta-T, esta setmana. L’espai s’ubica al Casal Jove de Sueca al llarg de tres jornades, des del passat dimecres 2 i fins este divendres 4 de maig.

La iniciativa ha estat organitzada especialment per informar i orientar els joves que cursen l’etapa final d’ESO i cicles formatius, i també a aquells que han abandonat els seus estudis, sobre l’oferta formativa que tenen al seu abast i els diferents itineraris, oferint-los tot tipus de ferramentes i consells per tal d’ajudar-los a decidir o redirigir el seu futur acadèmic i professional. No obstant, no està dirigida exclusivament a este col·lectiu. Totes aquelles persones que vulguen reincorporar-se o reprendre els estudis, independentment de la seua edat, i també aquells que pensen en replantejar-se la seua carrera professional poden trobar-hi informació d’interés.

El regidor d’Educació, Vicent Baldoví, ha estat hui a les instal·lacions de la fira acompanyant un dels grups en la seua visita. Baldoví ha destacat el compromís del consistori suecà en l’educació dels seus joves. “Una bona educació és la millor de les garanties per al seu futur, per això creiem molt important apostar per propostes com estes que ajuden a acompanyar-los en esta nova però il·lusionant etapa“ ha assenyalat.

L’equip coordinador de la fira ha explicat que enguany, com a novetat, en la dinàmica de grup s’ha incorporat l’ús de les noves tecnologies per motivar la seua atenció. “Els joves participants en els tallers són convidats a jugar amb una tauleta tàctil en un qüestionari interactiu de preguntes i respostes, a través del qual aprenen recursos útils que els ajudaran en la recerca de la seua eixida laboral o educativa” han afegit des de l’organització.

L’objectiu principal de la iniciativa és el de servir de suport i estratègia complementària a la tasca orientativa dels centres docents.

Un equip de pedagogs guia a l’alumnat al llarg de la seua visita. En esta podran obtenir informació personalitzada als diferents estands que oferiran tot tipus de fullets i materials sobre batxillerats, formació professional, estudis universitaris, idiomes, beques, estudis a distància, programes, etc.

L’horari de la fira serà de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores, dimecres i dijous, i de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:00 hores el divendres. Més enllà de les visites concertades a través dels centres educatius, la fira està oberta també al públic general en el seu horari d’obertura.