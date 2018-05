Més de 400 persones participen en les jornades de convivència i esport per a persones amb malaltia mental a Sueca

Connect on Linked in

La 19 edició de la iniciativa organitzada per AFEMRB ha congregat a a la capital riberenca usuaris de vint-i-dos centres d’arreu del territori valencià

Sueca, 18/05/2018.Sueca ha acollit, un any més, les Jornades de Convivència i Esport que organitza l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de la Ribera Baixa (AFEMRB). La iniciativa que enguany ha arribat a la seua XIX edició, va reunir dijous a més de 400 usuaris de vint-i-dos centres d’arreu del territori valencià.

Els principals objectius d’esta jornada, que s’emmarca dins del programa de convivència, oci i temps lliure, i esport, són fomentar la participació en activitats lúdiques i esportives, millorar la integració social i lluitar contra l’estigma social que pateix el col·lectiu.

Els assistents gaudiren d’un divertit matí de convivència a les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu de Sueca, on celebraren diferents competicions esportives i on també realitzaren altres activitats lúdiques, com ara la pintura col·lectiva d’un mural amb la col·laboració de l’Escola Municipal d’Art Escultor Beltrán i un taller de maquillatge. A més, els visitants també tingueren l’oportunitat de conéixer alguns dels edificis emblemàtics de la ciutat a través d’una visita guiada organitzada per l’Ajuntament de Sueca. Tot seguit, els participants gaudiren d’un dinar de germanor al casal de la Falla Av. 18 de Juliol. El plat principal, no podria ser altre, una paella valenciana gegant.

La jornada va comptar també amb l’assistència del primer tinent d’alcalde i regidor de Sanitat de l’Ajuntament de Sueca, Salvador Campillo; la diputada provincial de Turisme i regidora del consistori suecà, Pilar Moncho; així com una representació dels regidors de la Corporació Municipal. També va assistir José López, tècnic de l’Oficina Autonòmica de Salut Mental de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública; José Enrique Romeu, coordinador dels Serveis Psiquiàtrics de l’Hospital de la Ribera; Javier Maestro, en representació de l’Obra Social La Caixa; el Dr Guillem Lera, la Dra. Pau Puchades i Ainhoa Rodenes, de la Unitat de Salut Mental de Sueca; i Juan Martí Velis, president d’AFEM Ribera Baixa.

En esta XIX edició de les jornades, Sueca va estar representada pels usuaris del Centre de Convivència Terapèutica i pels de la Fundació de la Comunitat Valenciana Santos Andrés, Santiago i Miguel.